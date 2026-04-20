Kaos na zagrebačkoj žili kucavici, u prometnoj nesreći sudjelovao autobus: 'Gužva je očajna'

Ponedjeljak ujutro nije bio iznimka kad su u pitanju prometne nesreće i nesnosna gužva na zagrebačkim prometnicama. Na nadvožnjaku na Slavonskoj aveniji, kod križanja s Heinzelovom ulicom, u smjeru zapada dogodila se prometna nesreća, javlja čitateljica net.hr-a.

"Na cesti stoje dva autobusa Flixbusa i kamion. Gužva je očajna do tog mjesta", navodi čitateljica.

Incident smo provjerili u zagrebačkoj policiji. "Prometna nesreća u kojoj su sudjelovali autobus i jedno osobno vozilo dogodila se oko 8.35 sati na križanju Slavonske i Heinzelove ulice. U nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba", kratko su priopćili iz PU zagrebačke za net.hr.

Prometna i u podvožnjaku

Prometna nezgoda se dogodila i u podvožnjaku na Slavonskoj aveniji kod križanja s Ulicom Hrvatske bratske zajednice.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Snimka koju nam šalju čitatelji pokazuje kako se stvorila kolona u smjeru zapada na žili kucavici zagrebačkog prometa.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon istrage u Hrvatskom skijaškom savezu policija je, po nalogu USKOK-a, ušla i u Hrvatski judo savez