Kaos na zagrebačkoj žili kucavici, u prometnoj nesreći sudjelovao autobus: 'Gužva je očajna'

Na nadvožnjaku na Slavonskoj aveniji, kod križanja s Heinzelovom ulicom, u smjeru zapada dogodila se prometna nesreća

20.4.2026.
9:34
Ponedjeljak ujutro nije bio iznimka kad su u pitanju prometne nesreće i nesnosna gužva na zagrebačkim prometnicama. Na nadvožnjaku na Slavonskoj aveniji, kod križanja s Heinzelovom ulicom, u smjeru zapada dogodila se prometna nesreća, javlja čitateljica net.hr-a. 

"Na cesti stoje dva autobusa Flixbusa i kamion. Gužva je očajna do tog mjesta", navodi čitateljica.

Incident smo provjerili u zagrebačkoj policiji. "Prometna nesreća u kojoj su sudjelovali autobus i jedno osobno vozilo dogodila se oko 8.35 sati na križanju Slavonske i Heinzelove ulice. U nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba", kratko su priopćili iz PU zagrebačke za net.hr.

Prometna i u podvožnjaku

Prometna nezgoda se dogodila i u podvožnjaku na Slavonskoj aveniji kod križanja s Ulicom Hrvatske bratske zajednice.

Snimka koju nam šalju čitatelji pokazuje kako se stvorila kolona u smjeru zapada na žili kucavici zagrebačkog prometa.

Prometna NesrećaSlavonska AvenijaPolicijaAutobusFlixbusKamion
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
