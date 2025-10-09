Kakva tuga! Mladić koji je jučer poginuo na Krku išao je na sprovod djevojci koja je stradala u petak

U teškoj prometnoj nesreći na Krku kod deponija Treskavac u srijedu oko 14.20 sati poginuo je mlađi muškarac. Sudarili su se motocikl i autobus, a motociklist je na mjestu preminuo.

U posljednjih pet dana, ovo je druga tragična nesreća na takozvanoj krčkoj magistrali, državnoj cesti 102. Kako neslužbeno doznaje Novi list, stradali mladić išao je na pogreb vozačice (21) auta koja je u petak navečer poginula također u sudaru s autobusom, na gotovo istom mjestu.

Sahrana je bila zakazana u 15 sati u Jurandvoru. Nesreća se dogodila na sličnom mjestu, pa stoga očito treba povesti računa i o sigurnosti prometa na lokacijama na kojima su u svega 5 dana izgubljena dva mlada života na Krku.