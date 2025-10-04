Tragična smrt mlade djevojke: Bivša škola se oprostila od Nicol riječima koje slamaju srce

Teška prometna nesreća u petak navečer potresla je Bašku na otoku Krku. Oko 20:35 smrtno je stradala Nicol Čačić (21).

Policija je objavila kako je Nicol vozila automobil riječkih registracija te pri izlasku iz zavoja izgubila nadzor nad vozilom. Zbog neprilagođene brzine udarila je u metalnu zaštitnu ogradu, prešla na suprotni trak i sudarila se s autobusom, također riječkih registracija.

Autobus je vozio državljanin Nepala (40), koji je zadobio lakše ozljede. Nažalost, unatoč brzoj intervenciji službi, mladoj djevojci nije bilo spasa.

Od Nicol se emotivno oprostila i njezina bivša škola, Područna škola Baška OŠ “Fran Krsto Frankopan”.

"S dubokom tugom obavještavamo da nas je prerano napustila naša bivša učenica, sportašica, prijateljica i uzor mnogima Nicol Čačić. Pamtit ćemo je po iskrenom osmijehu, upornosti, sportskom duhu i dobroti koju je nesebično dijelila. Radovali smo se što je odabrala našu struku i nadali se da će nam uskoro osvježiti kolektiv. Njezina energija, radost i snaga ostavili su trag u srcima svih nas koji smo je poznavali.

Nije važno koliko godina živimo, već koliko ljubavi i svjetla ostavimo iza sebe", napisali su na Facebooku.

