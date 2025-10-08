Tragedija na Krku: U teškom sudaru poginuo motociklist

U prometnoj nesreći koja se dogodila u srijedu u 14.20 sati na otoku Krku, kod odlagališta otpada Treskavac, sudjelovali su motocikl i autobus, a poginuo je vozač motocikla, doznaje se iz operativnog dežurstva Policijske uprave primorsko-goranske.

Prema prvim podacima, vozač motocikla umro je na mjestu prometne nesreće, koja se dogodila na državnoj cesti 102.

Na mjestu nesreće slijedi očevid, naveli su iz policije.

