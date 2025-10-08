SMRT NA CESTI /

Tragedija na Krku: U teškom sudaru poginuo motociklist

Tragedija na Krku: U teškom sudaru poginuo motociklist
×
Foto: Goran Kovacic/pixsell

Policija na mjestu događaja provodi očevid

8.10.2025.
15:50
Hina
Goran Kovacic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U prometnoj nesreći koja se dogodila u srijedu u 14.20 sati na otoku Krku, kod odlagališta otpada Treskavac, sudjelovali su motocikl i autobus, a poginuo je vozač motocikla, doznaje se iz operativnog dežurstva Policijske uprave primorsko-goranske.

Prema prvim podacima, vozač motocikla umro je na mjestu prometne nesreće, koja se dogodila na državnoj cesti 102.

Na mjestu nesreće slijedi očevid, naveli su iz policije.

POGLEDAJTE VIDEO: Stravični prizori kaosa na A3: Smrskani auti, jedna osoba je poginula

Prometna NesrećaMotociklistPolicijaKrk
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SMRT NA CESTI /
Tragedija na Krku: U teškom sudaru poginuo motociklist