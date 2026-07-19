Tko najviše priča u Saboru? Evo tko se javljao šest puta dnevno, a tko je progovorio tek jednom

Nezavisni zastupnik Josip Jurčević, član Kluba Mosta, rekorder je po broju javljanja tijekom proljetnog zasjedanja Hrvatskog Sabora koje je trajalo od 15. siječnja do 15. srpnja, u 84 dana plenarnog zasjedanja za riječ se javio 530 puta, u prosjeku više od šest puta svakog dana.

Jurčevića slijede Damir Barbir (Centar), koji se javio 452 puta i IDS-ov Dalibor Paus s 342 javljanja.

Među šest najaktivnijih zastupnika koji su se za riječ javili više od 200 puta je Mostovac Marin Miletić, rekorder jesenskog zasjedanja. U pola godine proljetnog zasjedanja, odnosno 84 plenarna dana, Miletić se javio za riječ 260 puta.

Na vrhu su i Anka Mrak-Taritaš (GLAS) s 253 javljanja, te Marijana Puljak (Centar), koja se za riječ javila 226 puta.

Navedeni podaci Sabora nisu konačni jer se radi o statistici rasprava održanih do 1. srpnja, a Sabor je nakon toga zasjedao još devet dana, stoga su promjene na ljestvici moguće.

Stotinu ili više puta javilo se 23 zastupnika, a u top 10 po aktivnosti su i Mostov Miro Bulj koji se javio tek malo manje od 200 puta, točnije 198, kao i Dalija Oreškovića (DOSiP) s jednim javljanjem manje - 197. Tu su i SDP-ov Boris Piližota sa 189 i HDZ-ov Josip Borić sa 184 javljanja.

Izrazito aktivni, s više od 150 javljanja, bili su Ivana Marković (SDP), Anđelka Salopek (HDZ), Marko Pavić (HDZ), Stipan Šašlin (HDZ), Nikola Mažar (HDZ), Mate Vukušić (SDP) te Marin Živković (Možemo!).

Šef oporbe se javio pet puta

S druge strane, čak je 17 zastupnika koji su se za riječ javili manje od deset puta.

Nezavisni Marin Corva nije se javio niti jednom, no treba napomenuti kako je u Sabor ušao tek u samoj završnici proljetno-ljetnog zasjedanja, 25. lipnja, kao zamjena Furija Radina.

Vladimir Bilek, predstavnik češke i slovačke nacionalne manjine, progovorio je tek jednom, HSLS-ov Dario Hrebak dva puta, HDZ-ov Tomislav Šuta tri, a po pet javljanja upisali su Martin Kordić (Hrvatski suverenisti), predstavnik mađarske nacionalne manjine Robert Jankovics te čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

Jedno javljanje više ima HDZ-ov Željko Reiner, po osam imaju SDP-ovi Ranko Ostojić i Saša Đujić, HSU-ov Veselko Gabričević i Mostov Ivan Matić (Most), koji je u saborske klupe zasjeo tek koncem lipnja.

DP-ovci Ivica Mesić i Ivan Penava, SDP-ov Branko Kolarić i predstavnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić javili su se devet, a nezavisni Dario Zurovec 10 puta.

Više od pola javljanja čine replike i odgovori na njih

Od 15. siječnja do obrađenih podataka, 1. srpnja zabilježeno je ukupno 10.165 javljanja svih 150 zastupnika, u što se ubrajaju javljanja uime Kluba, pojedinačne rasprave, replike, odgovori na njih, obrazloženje amandmana i povrede Poslovnika.

Od ukupnog broja, 2155 javljanja odnosi se na povrede Poslovnika za koje je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković ustvrdio kako se u 99 posto slučajeva radilo o zlouporabi tog instituta. Više od polovice svih javljanja čine replike i odgovori na njih (5325).

Nastavljen je trend da predsjednici odbora ne izvještavaju Sabor o zaključcima sa svojih sjednica, pa se u promatranom periodu to dogodilo tek 21 put.

Sabor je usvojio i 70 zakona, od čega onih usklađenih s europskih propisima 40. U redovnoj proceduri, tj. nakon rasprave u dva čitanja, usvojeno je 53 zakona, a po hitnom postupku njih 17. Jednoglasno ih je doneseno 26, a većinom glasova 44. Dva su zakonska prijedloga povučena iz procedure, a pet ih je odbijeno.