Jandroković se obrušio na Milanovića i Kundida: 'Krše zakon, to može imati teške posljedice'

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je u četvrtak da predsjednik Republike i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH krše zakon što je apsolutno neprihvatljivo i može imati opasne posljedice.

"Ako prvi čovjek države, predsjednik Republike, krši zakon, izdaje naredbu koja je suprotna zakonu, a načelnik Glavnog stožera je spreman provesti naredbu bez obzira što je ona suprotna zakonu, to je onda ozbiljan problem koji Hrvatska ima", istaknuo je Jandroković.

Zamolio je sve koji sudjeluju u javnom životu da se ne prelazi olako preko kršenja zakona od strane predsjednika Republike i načelnika Glavnog stožera jer to, kaže, može voditi u anarhiju.

“Zapanjen sam pojedinim komentarima gdje kažu da je načelnik Glavnog stožera podijeljen između zakona i naredbe. Pa nema ničega iznad zakona. Ne može biti naredba suprotna zakonu, jer to onda znači da sutra može biti izdana i neka druga naredba koja može imati katastrofalne posljedice”, rekao je Jandroković.

'Ovo može imati teške posljedice'

Istaknuo je i da je riječ o jednom ceremonijalno protokolarnom događaju koji nema nikakav vojni rizik i da Hrvatska svojim sudjelovanjem, kao i sve ostale zemlje članice Europske unije, pokazuje pripadnost određenom krugu i ne preuzima nikakve obaveze.

"Ja ne znam gdje bismo mi trebali biti. Od početka, od stvaranja države, nakon samostalnosti željeli smo ući u NATO i Europsku uniju. To je bio konsenzus. I sada kada smo tamo, kao da netko želi počupati to korijenje i maknuti nas iz onoga gdje želimo pripadati. Pa gdje je Hrvatskoj mjesto nego zajedno s drugim zemljama?”, upitao se predsjednik Sabora.

Na novinarsko pitanje koja su sada moguća rješenja, Jandroković je rekao da je članak 69. Zakona o obrani jasan i piše tko izdaje tu vrstu zapovijedi i jasno je da načelnik Glavnog stožera mora poštovati zakon.

“Ako on to ne učini, on preuzima odgovornost za nešto što može imati jako teške posljedice. I logično je da je predsjednik Vlade poručio da gubi njegovo povjerenje. Vlada nema mehanizme njega smijeniti, ali jasna je poruka: ako ste spremni učiniti takvo što, tada gubite povjerenje. Nitko ne može tko krši zakon, posebno u području obrane i sigurnosti, nastaviti obnašati svoju dužnost”, istaknuo je.

Kako je moguće da predsjednik Republike izda naredbu suprotnu zakonu

Na pitanje ima li načina da se odluka promijeni, Jandroković je rekao da ne zna što će se događati u idućim danima, ali “treba upaliti alarm i biti potpuno svjestan da imamo predsjednika Republike i načelnika Glavnog stožera koji su spremni prekršiti zakon”.

Novinari su Jandrokovića pitali i može li Kundid pravno odgovarati za nepoštivanje zakona, odgovorio je da će se vidjeti što će se događati dalje.

“Uopće ta dilema da se razmišlja između poštivanja zakona i naredbe. Kako je moguće da predsjednik Republike izda naredbu koja je suprotna zakonu? I u tom trenutku kada se to dogodi, pali se alarm i onda načelnik Glavnog stožera vjerojatno kaže: postoji zakon predsjedniče Republike, ne mogu ja poštivati vašu naredbu koja je suprotna zakonu. On to očito nije rekao”, istaknuo je Jandroković dodajući da je vidio izjavu bivšeg načelnika koji kaže da se on uvijek drži onoga što kaže predsjednik Republike.

“Ne može baš tako. Predsjednik Republike može njemu kazati da čini nešto što je opasno za društvo, što je suprotno zakonu, a on će reći 'je, rekao mi je vrhovni zapovjednik, predsjednik Republike'. Ne ide to tako. Ne može ni ministar policije, odnosno unutarnjih poslova, naređivati ravnatelju policije da čini nešto što je suprotno zakonu. Nitko nema pravo činiti stvari koje su suprotne zakonu i to je u ovome trenutku, najveći problem za koji ne znam da li kao društvo dovoljno vidimo”, naglasio je.

Na pitanje treba li se uključiti Ustavni sud, Jandroković je rekao da to nije potrebno jer je sve jasno i jasno je da se krši zakon.