Janafu stigle teške optužbe iz Slovačke: 'Smanjili su isporuke neruske nafte!'

Slovačka rafinerija Slovnaft objavila je u utorak da je Janaf zbog tehničkih razloga smanjio isporuke neruske nafte zbog čega im je otežan njihov napor da prerađuju sirovine iz drugih izvora, izvještava Reuters.

Iz Janafa su demantirali optužbe kazavši da nisu prekršili ugovor te da se transport odvija prema dogovorenom rasporedu.

Slovnaft, koji je dio mađarske naftne i plinske grupe MOL većinom prerađuje rusku naftu, ali ima izuzeće od sankcija Europske unije zbog čega može izvoziti proizvode dobivene iz tih isporuka.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ipak, tvrtka nastoji povećati udio neruske nafte u svojoj rafineriji te su, prema glasnogovorniku Antonu Molnar, u listopadu i studenome trebali preraditi mješavinu koja sadrži 50 posto neruske nafte.

No, sada se suočavaju s problemom zbog kojih su njihovi planovi dovedeni u pitanje. Tvrde da će izgubiti 90.000 tona isporuka arapske nafte tipa Arab Light koje su trebale stići preko Janafa.

Prema njihovom glasnogovorniku, Janaf ih je obavijestio da je taj volumen potreban ‘za održavanje protoka drugih količina kroz sustav‘.

"Rečeno nam je da se radi o tehničkoj količini potrebnoj nakon što su prestali isporučivati naftu srpskoj kompaniji NIS, koju su Sjedinjene Države nedavno stavile pod sankcije", rekao je Molnar.

Janaf sve demantira

Ranije ovog mjeseca, iz Janafa su priopćili da su u potpunosti isporučili sve količine nafte u vlasništvu ruskog NIS-a, u skladu s američkim sankcijama.

Molnar je poručio da zamjena izgubljenih količina nije moguća u kratkom roku, što utječe na proizvodni raspored rafinerije.

"Time se ozbiljno ugrožava opskrba Srednje Europe neruskim gorivima", rekao je Molnar.

Iz Janafa su, u odgovoru agenciji Reuters, poručili da odbijaju sve tvrdnje.

"Transport nafte odvija se u skladu s dogovorenim rasporedom i u potpunom skladu s ugovorom. Odbacujemo navode Slovnafta o kršenju ugovornih odredbi kao neosnovane i netočne", naveli su u priopćenju i pozvali MOL grupu da poveća korištenje kapaciteta naftovoda.

"Trenutačna iskorištenost cjevovoda od strane MOL grupe znatno je ispod ugovorenih količina i uobičajene prakse u sektoru", poručili su.

Janaf je ključna ruta

Jadranski naftovod, koji prolazi kroz Hrvatsku, ključna je ruta za opskrbu Mađarske i Slovačke alternativnim izvorima nafte zbog toga što one i dalje uglavnom ovise o ruskoj nafti koja stiže putem naftovoda Družba.

Mađarski i slovački dužnosnici već su ranije izražavali zabrinutost zbog kapaciteta i troškova Jadranskog naftovoda.

Janaf ove godine transportira 2,1 milijun tona sirove nafte prema MOL-ovim rafinerijama u Mađarskoj i Slovačkoj.

Tijekom 2024. godine Slovnaft je ukupno preradio 4,8 milijuna tona sirove nafte, od čega je 662.000 tona bilo iz alternativnih izvora.

Sastanak Orbana i Trumpa

Slovačka i Mađarska se često razilaze s Bruxellesom oko politike prema ratu u Ukrajini, a sada se suočavaju s novim pitanjima vezanima uz američke sankcije ruskim kompanijama Lukoil i Rosneft.

Mađarski premijer Viktor Orbán prošlog je tjedna izjavio da traži način kako zaobići te sankcije, te da bi se sljedećeg tjedna trebao sastati s Donaldom Trumpom kako bi o tome razgovarali.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Partnerski i konstruktivni' pregovori MOL-a i Janafa ubrzo su se počeli razilaziti! Razlog? Cijena