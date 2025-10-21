ISTRAŽUJE SE /

Eksplozija u MOL-ovoj rafineriji: Veliki požar gutao postrojenje blizu Budimpešte, oglasio se Orban

Eksplozija u MOL-ovoj rafineriji: Veliki požar gutao postrojenje blizu Budimpešte, oglasio se Orban
×
Foto: Anatolij Sharij/x Screenshot

Prema izjavama svjedoka, plamen i gusti dim koji je izdizao bili su vidljivi nekoliko kilometara dalje

21.10.2025.
11:35
Dunja Stanković
Anatolij Sharij/x Screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Mađarski premijer Viktor Orban najavio je istragu požara koji je kasno u ponedjeljak buknuo u rafineriji MOL-a blizu Budimpešte, ali umirio građane da opskrba gorivom nije ugrožena. 

Mađarska naftna kompanija potvrdila je da je u ponedjeljak kasno navečer izbio požar u postrojenju AV3 rafinerije MOL Danube u Százhalombatti, u kojem nasreću nije bilo ozlijeđenih. Požar je ujutro stavljen pod kontrolu, a u gašenju su sudjelovali vatrogasci iz okolnih naselja. 

Na mjestu događaja mobilizirani su i mobilni laboratoriji za odgovor na katastrofe, a bili su spremni i spremnici s kemikalijama i pjenom u prahu. 

Prema izjavama svjedoka, plamen i gusti dim koji je izdizao bili su vidljivi nekoliko kilometara dalje.

Gradonačelnik Százhalombatte Mihály Vezér potvrdio je da asu lokalne vlasti u kontaktu s timovima za hitne intervencije.

O incidentu se oglasio i premijer Orban, navodeći da se ujutro konzultirao s rukovodstvom MOL-a i ministrom unutarnjih poslova. "Opskrba Mađarske je sigurna. Istražit ćemo okolnosti požara u rafineriji što je temeljitije moguće", poručio je u objavi na društvenim mrežama. 

MOL je postupno počeo pokretati jedinice u rafineriji koje nisu pogođene požarom, dok pokušavaju otkriti uzrok. "U nadolazećem razdoblju usredotočit ćemo se na mađarsku opskrbu i razmotriti potrebu korištenja strateških rezervi“, priopćio je MOL.

Prema izvješću economica.net-a, još je jedna eksplozija uzdrmala rafineriju nafte Petrotel-Lukoil u Ploiestiju na jugu Rumunjske. Jedan je djelatnik (57) ozlijeđen te je s ozljedama noge i lubanje prevezen na odjel intenzivne njege.

Ukrajinski novinar Anatolij Šarij, inače veliki kritičar ukrajinskog predsjednika, izrazio je sumnju da iza dva incidenta, koja su se zbila u razmaku od samo nekoliko sati, stoji Kijev. 

"MOL-ovo postrojenje, najveće i najmodernije u Mađarskoj, prima rusku naftu putem naftovoda Barátság. Rumunjsko postrojenje pripada ruskoj tvrtki Lukoil i ima godišnji kapacitet od 2,5 milijuna nafte, što ga čini jednim od najvećih poduzeća u Rumunjskoj. Kijev je shvatio da je provođenje sabotaža u Ukrajini sigurno i da nitko neće biti kažnjen pa je otišao korak dalje. Što je sljedeće, bombardiranja političkih protivnika?", objavio je na X-u. 

POGLEDAJTE VIDEO: 'Partnerski i konstruktivni' pregovori MOL-a i Janafa ubrzo su se počeli razilaziti! Razlog? Cijena

MađarskaNaftaPlinMolViktor Orban
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ISTRAŽUJE SE /
Eksplozija u MOL-ovoj rafineriji: Veliki požar gutao postrojenje blizu Budimpešte, oglasio se Orban