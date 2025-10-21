Eksplozija u MOL-ovoj rafineriji: Veliki požar gutao postrojenje blizu Budimpešte, oglasio se Orban

Mađarski premijer Viktor Orban najavio je istragu požara koji je kasno u ponedjeljak buknuo u rafineriji MOL-a blizu Budimpešte, ali umirio građane da opskrba gorivom nije ugrožena.

Mađarska naftna kompanija potvrdila je da je u ponedjeljak kasno navečer izbio požar u postrojenju AV3 rafinerije MOL Danube u Százhalombatti, u kojem nasreću nije bilo ozlijeđenih. Požar je ujutro stavljen pod kontrolu, a u gašenju su sudjelovali vatrogasci iz okolnih naselja.

Serious incidents hit two refineries in 24 hours: a fire at MOL’s Százhalombatta plant in Hungary and an explosion at the Petrotel–Lukoil refinery in Romania.



MOL’s site, supplied by Russian oil, is Hungary’s most advanced; Lukoil’s Petrotel is one of Romania’s biggest. Orbán… pic.twitter.com/A58t7vUha3 — OMNIS (@project_omnis) October 21, 2025 In 24 hours, serious incidents occurred at two oil refineries: on Monday night a fire broke out at the MOL plant in Százhalombatta (Hungary), and several hours earlier an explosion shook the Petrotel–Lukoil refinery in Romania.



The MOL plant, which is the largest and most modern… pic.twitter.com/xghOedeXP5 — Anatolij Sharij (@anatoliisharii) October 21, 2025

Na mjestu događaja mobilizirani su i mobilni laboratoriji za odgovor na katastrofe, a bili su spremni i spremnici s kemikalijama i pjenom u prahu.

Prema izjavama svjedoka, plamen i gusti dim koji je izdizao bili su vidljivi nekoliko kilometara dalje.

Gradonačelnik Százhalombatte Mihály Vezér potvrdio je da asu lokalne vlasti u kontaktu s timovima za hitne intervencije.

O incidentu se oglasio i premijer Orban, navodeći da se ujutro konzultirao s rukovodstvom MOL-a i ministrom unutarnjih poslova. "Opskrba Mađarske je sigurna. Istražit ćemo okolnosti požara u rafineriji što je temeljitije moguće", poručio je u objavi na društvenim mrežama.

MOL je postupno počeo pokretati jedinice u rafineriji koje nisu pogođene požarom, dok pokušavaju otkriti uzrok. "U nadolazećem razdoblju usredotočit ćemo se na mađarsku opskrbu i razmotriti potrebu korištenja strateških rezervi“, priopćio je MOL.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prema izvješću economica.net-a, još je jedna eksplozija uzdrmala rafineriju nafte Petrotel-Lukoil u Ploiestiju na jugu Rumunjske. Jedan je djelatnik (57) ozlijeđen te je s ozljedama noge i lubanje prevezen na odjel intenzivne njege.

Ukrajinski novinar Anatolij Šarij, inače veliki kritičar ukrajinskog predsjednika, izrazio je sumnju da iza dva incidenta, koja su se zbila u razmaku od samo nekoliko sati, stoji Kijev.

"MOL-ovo postrojenje, najveće i najmodernije u Mađarskoj, prima rusku naftu putem naftovoda Barátság. Rumunjsko postrojenje pripada ruskoj tvrtki Lukoil i ima godišnji kapacitet od 2,5 milijuna nafte, što ga čini jednim od najvećih poduzeća u Rumunjskoj. Kijev je shvatio da je provođenje sabotaža u Ukrajini sigurno i da nitko neće biti kažnjen pa je otišao korak dalje. Što je sljedeće, bombardiranja političkih protivnika?", objavio je na X-u.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Partnerski i konstruktivni' pregovori MOL-a i Janafa ubrzo su se počeli razilaziti! Razlog? Cijena