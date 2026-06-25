Krvava svadba u Metkoviću: Vijećnik DP-a čašom razrezao lice Dubrovčaninu?

Svadbeno slavlje u Metkoviću pretvorilo se u krvavi incident kada je županijski vijećnik Domovinskog pokreta, prema tvrdnjama svjedoka i informacijama Dubrovačkog dnevnika, čašom razrezao lice Dubrovčaninu ispred crkve.

Naime, sve se dogodilo za vrijeme vjenčanja koje je bilo u subotu, 20. lipnja i to oko 17.30 sati dogodio ispred crkve u Metkoviću.

Mataga je navodno bio jedan od gostiju na vjenčanju. Za vrijeme obreda, dio uzvanika nalazio se ispred crkve, među njima i Dubrovčanin. Kako doznaje Dubrovački dnevnik od svjedoka, Mataga je ispred crkve bio vidno alkoholiziran, izrazito neugodan i dosađivao je grupi uzvanika koja nije nazočila samom obredu, nego je stajala vani.

Jedan od njih, Dubrovčanin koji je kasnije ozlijeđen, zamolio je Matagu da se udalji.

Nekoliko trenutaka kasnije, prema tvrdnjama svjedoka, Mataga je ponovno prišao upravo tom Dubrovčaninu, s kubom u ustima i vinskom čašom u ruci. Tada mu je, prema istim informacijama, čašom razrezao lice.

Ozlijeđeni Dubrovčanin zadobio je rezne ozljede lica i područja u blizini desnog oka. Obilno je krvario, a krv je pomogao zaustaviti jedan od uzvanika, inače medicinski tehničar.

Navodno se Mataga nakon incidenta nije pojavio na svadbenom slavlju, zbog čega policija nije mogla odmah utvrditi koliko je bio alkoholiziran.

Osim što je član Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije, Mataga je bio i kandidat Domovinskog pokreta u X. izbornoj jedinici na parlamentarnim izborima, gdje je osvojio 60 glasova.

Mataga: 'Nemam pojma o čemu pričate!'

Novinari portala telefonski su kontaktirali Matagu. On je samo odgovorio kako nema pojma o čemu se govori i prekinuo vezu te je kasnije bio nedostupan.

Iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske potvrdili su kako je Policijska postaja Metković zaprimila dojavu o navedenom događaju te da su proveli obavijesni razgovor s Matagom.

"U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti i činjenice u vezi predmetnog događaja. Također, provode se konzultacije s nadležnim Općinskim državnim odvjetništvom u Dubrovniku radi utvrđivanja postojanja elemenata kaznenog djela te eventualne pravne kvalifikacije. S obzirom na to da je kriminalističko istraživanje još uvijek u tijeku, u ovom trenutku nismo u mogućnosti iznositi više detalja o slučaju", stoji u odgovoru.

Svjedok: Mataga je vrijeđao, provocirao i bio nasilan bez povoda!

Dubrovački dnevnik je razgovarao sa svjedokom koji je ispričao što se dogodilo. Kazao je kako je Mataga počeo s uvredama 'na relaciji dva grada'.

"Mataga je vrijeđao Dubrovčanina, kao i njegove roditelje. Otac Matage je također pitao 'tko su naši, a tko njihovi', na što je Mataga rekao da ima jako puno tuča iza sebe i da mu se mogu svi napuš*** k***a. Dubrovčanin mu je na to rekao da pođe dalje, ali Mataga se nastavio svađati. Kad mu je Dubrovčanin posljednji put rekao da se makne i da prestane provocirati, Mataga mu je zabio čašu u glavu. Frcalo je staklo, ogrebalo je po ruci nas koji smo se našli tu, dok je jednoj ženi dio stakla završio u ustima, a Dubrovčanin je bio cijeli krvav. U niti jednom trenutku Dubrovčanin nije uvrijedio Matagu da bi on imao takvu reakciju!", ispričao je svjedok.