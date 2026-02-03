Sjećate se paketa koji je 40 dana 'lutao' Hrvatskom? Pazite kako se HP ispričao Robertu

Najpoznatiji paket u Hrvatskoj - bio je to službeni nadimak paketa koji je Robertu Kučincu iz Sinja u Zagreb putovao punih 40 dana, i to brzom uslugom Hrvatske pošte - paket 24.

Ubrzo nakon što je Robert za RTL Danas podijelio priču o misterioznom lutajućem paketu, isti je lociran. Hrvatska pošta zbrinula ga je na sigurno i dostavila Robertu uz poklon i poruku isprike:

"Poštovani gospodine Kučinac, još jednom Vam se ispričavamo zbog situacija u vezi Vaše pošiljke. Uz ispriku Vam šaljemo simboličan poklon. Pošto smo predani stalnom unaprjeđenju naših usluga, nadamo se da ćemo u budućnosti opravdati Vaše povjerenje u Paket24 i pokazati razinu usluge kakvu s pravom očekujete od Hrvatske pošte", piše u poruci.

Foto: Net.hr

Foto: Net.hr

Podsjetimo, Robertov paket prošao je doista neobičnu avanturu: stigao je do Zagreba, zatim je vraćen u Split pa opet u Zagreb, ponekad prema Zadru. Kako je Kučinac istaknuo, dok je tragao za paketom, dobio je informaciju da postoji "preko šest stranica evidencije o putovanju pošiljke".

"Paket stalno kruži Hrvatskom", rekao je Robert za RTL, dodajući kako ni službenici pošte nemaju konkretno objašnjenje zašto paket ne ostaje u Zagrebu.

Kako su kasnije objasnili iz Hrvatske pošte, paket - koji je iz Sinja bio poslan 16. prosinca - već je isti dan navečer došao u Zagreb, a sljedeći dan bio spreman za dostavu.

"Poštar je bio na adresi, no s obzirom na to da na adresnici tog paketa nije bio naveden kontakt primatelja, poštar nije mogao stupiti s njim u kontakt. I po redovnoj proceduri taj paket je vraćen u Sinj. Druga stvar koja se dogodila je da na toj adresnici nije bio naveden ni broj pošiljatelja, tako da je paket do sada bio kod nas u sustavu", otkrili su iz Hrvatske pošte.

