Hrvati otkrili hoće li se cijepiti protiv gripe: Neki odgovori su više nego kreativni

Diljem zemlje počelo je cijepljenje protiv gripe. Radi se o trovalentnom cjepivu protiv gripe koji nema žive viruse, a štiti od dva podtipa virusa gripe tipa a i jednog soja tipa b.

Preporučuje se kroničnim bolesnicima, osobama starijima od 65 godina, trudnicama, zdravstvenim radnicima. Liječnici apeliraju da treba cijepiti djecu koja imaju bilo koju kroničnu bolest. Građani se mogu cijepiti kod obiteljskih liječnika i pedijatara, a moguće se cijepiti u zavodima za javno zdravstvo.

Na cjepivo se u ponedjeljak od jutra čekalo u redovima, a besplatno je za osobe koje pripadaju rizičnim skupinama.

'Ne vjerujem doktorima'

Na društvenim mrežama pitali smo vas planirate li se cijepiti protiv gripe. Do trenutka pisanja teksta skupilo se preko 600 komentara, a mi smo izvukli neke.

I dok neki kažu da nikada nisu ni neće, jedan je napisao da je u 60 godina samo jednom propustio cijepljenje i te godine je dobio gripu.

"Ne vjerujem doktorima za cjepivo. Od cjepiva protiv korone sve mi je zdravlje lošije", napisala je jedna čitateljica dok je druga dodala:

"Ja ću radije covid cjepivo... Kvalitetnije razara organe. Kad idem, idem do kraja", napisala je. Nekoliko čitatelja uvjereno je da je riječ o istom cjepivu drugog naziva.

'Gripa dođe i prođe'

"Nikad se ne cijepim i nikad nemam gripu" piše jedna.

"Ne. Redovno je prebolim svakih 5 godina i tako sama steknem imunitet koji traje točno 5 godina", uvjerena je jedna.

"Nipošto, gripa rijetko dođe i prođe, jer to je jednostavan proces čišćenja organizma", nižu se uglavnom negativni komentari. Međutim, ima i druga strana:

"Da, iako do sada nisam. Lani je cijela obitelj imala gripu osim supruga koji je bio cijepljen". Neki su se prisjetili i ne tako davne prošlosti, a neki su bili i duhoviti.

'Iduća dva tjedna su ključna'

"A jeste naporni s cijepljenjem, je l' su možda iduća dva tjedna ključna?!", pita jedan, a drugi savjetuje:

"Najedem se pancete, luka i (popijem) čašu crnog vina. To je moje cjepivo protiv gripe".

"Samo jednom u životu sam se cijepila protiv gripe, jer nas je poslodavac natjerao. Te godine sam imala najtežu gripu ikada iako nisam baš podložna gripi. Nakon toga više mi ne pada na pamet osim možda kada budem već na kraju života".

"Imala sam puno teških gripa. Cijepim se oko 15 godina. Ne znam točno i do sada ju više nikada nisam imala. Ne mogu si zamisliti 5 dana s 40 temperaturom i još dva mjeseca kašlja i bolova. Cijepim se svake godine i ove ću, ali protiv korone nisam ni neću", napisala je jedna.

