Alarm iz Opatije: 'Ograda se ruši, na mjestu restorana rupa, balkone hotela drže podupirači'

Gradonačelnik Opatije Fernando Kirigin upozorio je u ponedjeljak da je stanje pojedinih objekata u vlasništvu Liburnia Riviera Hotela (LRH) alarmantno i nesigurno, a tvrtka ponovno smješta strane radnike u hotel u centru Opatije, odakle su lani iseljeni zbog loših uvjeta.

"Situacija je prelila čašu strpljenja pa pozivam sve institucije da se uključe i pomognu Opatiji radi srozavanja destinacije, što uzrokuju LRH i vlasnički povezne tvrtke," rekao je Kirigin na konferenciji za novinare.

Istaknuo je kako je ljetna sezona na vratima, a pojedini objekti su posve zapušteni i predstavljaju opasnost, uprave se stalno izmjenjuju dok su predviđene investicije izostale.

Ograda hotela Belvedere se urušava, a park tog hotela je zapušten, bivši restoran Zelengaj je srušen, na njegovu mjestu sada je rupa, balkone hotela Palace, kako se ne bi srušili, drže podupirači, dok je kupalište Lido također zapušteno i neuredno.

Upućivali zamolbe, stanje se ne rješava

Kirigin je naglasio da su iz gradske uprave upućivali zamolbe kako bi se stanje rješilo ali bez rezultata. Spomenuo je i plan investicija LRH-a, kazavši da je hotel Palace bio naveden kao prioritet, no do sada od toga nije bilo ništa.

Također, LRH ponovno useljava strane radnike u hotel Opatija, odakle su prije godinu dana hitno iseljeni nakon što je inspekcij utvrdila da su protupožarni uvjeti ispod svih kriterija.

"Obećali su da će pitanje smještaja stranih radnika trajno riješiti, a sada ih ponovno smještaju u hotel u centru turističkog grada", rekao je Kirigin i pozvao institucije da provjere u kakvim uvjetima žive ti radnici.

Najveći dioničar LRH-a je tvrtka Gitone Adriatic, iza koje stoji njemačka grupacija Lurssen, koja drži 71,2 posto udjela, dok 25 posto plus jednu dionicu ima Nova Liburnija u vlasništvu Grada Opatije, općina Lovran, Matulji i Mošćenička Draga. Manje udjele u LRH imaju CERP i mali dioničari.

Iz LRH su lani izvijestili da je Nadzorni odbor odobrio kapitalne investicije za razdoblje od 2025. do 2027. od oko 50 milijuna eura, te obavijestili o mogućoj prodaji većinskog udjela u toj tvrtki, navodeći da je većinski dioničar angažirao savjetnike za uspostavu strukturiranog procesa i pozivanje potencijalnih investitora.

Upitan je li pokušao komunicirati izravno s vlasnikom Peterom Lurssenom, Kirigin je odgovorio da je dva puta s njim razgovarao, ali "kada pročeprkate po vlasničkoj strukturi, pa ga nigdje ne vidite, zašto bih maltretirao čovjeka“. Tvrdi kako na osnovi podataka koje ima “ne može prozvati Lurssena da je on taj neodgovorni vlasnik“.

LRH raspolažu s 13 hotela, dvije vile, dva apartmanska kompleksa i jednim kamping ljetovalištem, u kojima dnevno mogu ugostiti više od 4800 turista.

POGLEDAJTE VIDEO U hrvatsko selo uloženo 3,5 milijarde eura, a nemamo mesa ni voća i povrća: 'Ne daj Bože rata