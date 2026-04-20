Mirno plovili na sjeveru Jadrana, a onda je izvirila golema crna peraja: 'Ako ga upecamo...'

Već neko vrijeme uočavaju golemu psinu u okolici Pule, sada su je snimili kako mirno pliva u blizini Puntižele između usidrenih brodica.

Najnoviju snimku objavio je Istra24.

Na njoj se vidi prvo golema trokutasta tamna peraja, a koji trenutak nakon toga i manja peraja iznad repa.

Čuje se i razgovor: "Ako ga upecamo, samo režemo najlon...". Kao da golemu psinu ne dira što su oko njega usidrene brodice s kojih pecaju.

Kako piše ovaj portal, riječ je o vrsti koja može narasti do impresivne veličine, ali nije opasna za ljude jer se hrani planktonom i to tako da filtrira more kroz širom otvorena usta.

Životinju ne treba uznemiravati ako naiđete na nju.

No u komentarima su zaredali šale baš na račun veličine i da "nema straha".

"Hrani se planktonom? Hranio bi se i sa mnom jer bih umro na licu mjesta od srčke", stoji u jednom komentaru.

Podsjetimo, i ranije su viđali golemu psinu, krajem prošle godine u luci Medveja. Fakultetu prirodnih znanosti u Puli tada su poslali snimku baš takve goleme psine (Cetorhinus maximus), koja je plivala na površini mora, tek 200 metara od obale.

"Profesionalni ribar Nikola Franković poslao nam je snimku psine goleme (Cetorhinus maximus), koju je uočio prije nekoliko dana ispred lučice u Medveji, na udaljenosti od oko 200 metara od obale. Jedinka je bila na površini mora, a njezina duljina procijenjena je na oko 8 metara.Psine goleme najčešće se i zamjećuju dok se polako kreću uz samu morsku površinu. Ovakvo ponašanje donijelo im je ime "basking shark" (od engleske riječi bask, što znači "uživati na suncu"), jer se čini kao da se izležavaju i upijaju sunčevu toplinu.", napisali su na Facebooku.

Prepoznaje se upravo po sporom plivanju uz samu morsku površinu, često ih viđaju kako se sunčaju na površini mora i da plivaju mirnim vodama diljem svijeta.

