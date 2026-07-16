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SNIMKE S TERENA /

Gori silos u Štefancu, radnici prije izbijanja požara čuli eksploziju?

Gori silos u Štefancu, radnici prije izbijanja požara čuli eksploziju?
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Foto: eMedjimurje

Mještani Štefanca primijetili su veći broj vatrogasnih vozila koja su se uputila prema mjestu događaja

16.7.2026.
20:02
danas.hr
eMedjimurje
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Požar silosa izbio je u Štefancu, a na intervenciju su odmah upućene vatrogasne snage iz nekoliko postrojbi, piše eMedjimurje.

Na mjestu događaja interveniraju pripadnici DVD-a Štefanec, DVD-a Pribislavec, DVD-a Ivanovec te Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, koji pokušavaju staviti požar pod nadzor i spriječiti daljnje širenje vatre.

Gori silos u Štefancu, radnici prije izbijanja požara čuli eksploziju?
Foto: eMedjimurje
Gori silos u Štefancu, radnici prije izbijanja požara čuli eksploziju?
Foto: eMedjimurje

Prema prvim informacijama s terena, koje zasad nisu službeno potvrđene, radnici su prije izbijanja požara navodno čuli eksploziju.

Gori silos u Štefancu, radnici prije izbijanja požara čuli eksploziju?
Foto: eMedjimurje
Gori silos u Štefancu, radnici prije izbijanja požara čuli eksploziju?
Foto: eMedjimurje

Mještani Štefanca primijetili su veći broj vatrogasnih vozila koja su se uputila prema mjestu događaja, a vatrogasne ekipe ulažu napore kako bi sanirale situaciju, piše eMedjimurje.

PožarSilosMeđimurje
komentara
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