Furio Radin postao posebni Plenkovićev savjetnik: 'Naši uredi su na istom katu'

Sada već bivši saborski zastupnik Furio Radin u subotu je u intervjuu za Glas Istre otkrio kako je nedavno preuzeo dužnost posebnog savjetnika premijera Andreja Plenkovića.

"Moje javno djelovanje ne prestaje, samo mijenja oblik. Ovih dana preuzeo sam dužnost posebnog savjetnika predsjednika Vlade", istaknuo je Radin.

"Naši uredi su blizu i na istom katu, i vjerujem da i na toj razini mogu nastaviti doprinositi vrijednostima kojima sam posvetio cijeli svoj politički život", dodao je Radin.

Najdugovječniji zastupnik

Podsjetimo, Radin je bio najdugovječniji zastupnik, koji je od 1992. godine u Hrvatskom saboru odradio čak 34 godine staža u neprekidnom trajanju.

Parlament je službeno napustio krajem lipnja, a u klupama ga je zamijenio Marin Corva, koji je bio njegov zamjenik na izborima za zastupnika talijanske manjine na posljednjim parlamentarnim izborima.

Radin je, gostujući u RTL Direktu ovog četvrtka, otkrio kako je tu odluku donio još prije dvije godine.

"Ja sam svom zamjeniku obećao da ću mu u polovici mandata prepustiti svoje mjesto. Održao sam obećanje i sve sam zbunio, jer je jedan političar održao obećanje", našalio se tada Radin.