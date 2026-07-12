FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOVA ULOGA /

Furio Radin postao posebni Plenkovićev savjetnik: 'Naši uredi su na istom katu'

Furio Radin postao posebni Plenkovićev savjetnik: 'Naši uredi su na istom katu'
×
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

'Naši uredi su blizu i na istom katu, i vjerujem da i na toj razini mogu nastaviti doprinositi vrijednostima kojima sam posvetio cijeli svoj politički život'

12.7.2026.
11:19
Erik Sečić
Sandra Simunovic/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Sada već bivši saborski zastupnik Furio Radin u subotu je u intervjuu za Glas Istre otkrio kako je nedavno preuzeo dužnost posebnog savjetnika premijera Andreja Plenkovića

"Moje javno djelovanje ne prestaje, samo mijenja oblik. Ovih dana preuzeo sam dužnost posebnog savjetnika predsjednika Vlade", istaknuo je Radin.

"Naši uredi su blizu i na istom katu, i vjerujem da i na toj razini mogu nastaviti doprinositi vrijednostima kojima sam posvetio cijeli svoj politički život", dodao je Radin. 

Najdugovječniji zastupnik 

Podsjetimo, Radin je bio najdugovječniji zastupnik, koji je od 1992. godine u Hrvatskom saboru odradio čak 34 godine staža u neprekidnom trajanju. 

Parlament je službeno napustio krajem lipnja, a u klupama ga je zamijenio Marin Corva, koji je bio njegov zamjenik na izborima za zastupnika talijanske manjine na posljednjim parlamentarnim izborima.

Radin je, gostujući u RTL Direktu ovog četvrtka, otkrio kako je tu odluku donio još prije dvije godine.

"Ja sam svom zamjeniku obećao da ću mu u polovici mandata prepustiti svoje mjesto. Održao sam obećanje i sve sam zbunio, jer je jedan političar održao obećanje", našalio se tada Radin. 

Furio RadinHrvatski SaborAndrej PlenkovićPosebni Savjetnik
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike