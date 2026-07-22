Drama kod Hvara: Jedrilica se nasukala usred nevremena, među spašenima i šestero djece

Zaposlenici hvarske Lučke kapetanije u utorak navečer su tijekom nevremena u akvatoriju Hvara iz nasukane jedrilice spasili 12 Španjolaca među kojima je bilo šestero djece, a nitko nije ozlijeđen, doznaje se u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Dojava o pomorskoj nesreći u Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka), zaprimljena je u utorak u 22.58 sati, o čemu je obaviještena Ispostava lučke kapetanije Hvar čiji su službenici odmah isplovili u spasilačku akciju.

Nasukanu jedrilicu s 12 članova posade, među kojima je bilo šestero djece državljana Španjolske, službenici lučke kapetanije ubrzo su pronašli na dojavljenoj poziciji te, nakon što su se uvjerili kako među posadom nema ozlijeđenih, sve evakuirali na spasilačku brodicu i prevezli u Hvar oko 23.30 sati, čime je akcija okončana.

Nema onečišćenja mora

"Dvotrupna jedrilica, dužine 12.8 metara, u vlasništvu domaće charter tvrtke ostavljena je na poziciji, gdje se, prema izjavi posade, nasukala uslijed nepovoljnih vremenskih prilika na moru. Iz ILK Hvar vlasniku je naloženo izvršiti komercijalno odsukavanje i tegalj jedrilice, u koju svrhu je vlasnik jedrilice sinoć angažirao djelatnike tvrtke specijalizirane za pomoć plovilima i posadama na moru", kazali su u ministarstvu.

Jedrilica je odsukana i otegljena u luku Hvar, gdje je osigurana na vezu do okončanja očevida o uzrocima ove pomorske nesreće. Na mjestu nasukanja nije uočeno onečišćenje mora i morskog okoliša.