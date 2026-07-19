Tri mladića spasila ženu od utapanja u Kaštel Gomilici: 'Vikala je: 'Umrit ću, umrit ću!''

Priča o velikoj humanosti i hrabrosti stiže iz Kaštel Gomilice, gdje su trojica mladića brzom reakcijom spasila stariju ženu od utapanja.

Sve se dogodilo u nekoliko trenutaka. Žena se nalazila daleko od obale kada je počela tonuti, a njezin suprug dozivao je pomoć. Trojica mladića bez razmišljanja su skočila u more i doplivala do nje, piše Portal.hr.

Jedan od spasitelja, Žarko Janevski, kaže kako nije bilo vremena za razmišljanje.

"Sve se dogodilo u sekundi. Gospođa je imala plava usta, napuhala se malo i ono bile su, tako reći, neću dramatizirati, ali sekunde. Skočili smo, krenuli smo plivati, što ćemo...", rekao je.

U spašavanju je sudjelovao i pripadnik Obalne straže Hrvatske ratne mornarice Mihael Barun, koji je u tom trenutku bio na godišnjem odmoru.

"Njoj je glava tonila, bila je cila plava, gutala je more i vikala je: 'Ajme meni, umrit ću, umrit ću'. Mi smo je smirivali i nekako smo je dovukli", rekao je.

Prema riječima spasitelja, riječ je o starijoj gospođi koja ima zdravstvenih problema te je ranije operirala srce i kuk. Na plaži se zatekla i liječnica koja joj je odmah pružila pomoć.

Iako joj je preporučeno da ode na liječnički pregled, žena nije otišla na Hitnu pomoć.

"Nije bilo potrebe. Bila je gospođa liječnica, rekla je da bi trebala otići na pregled. Što je poslije bilo s gospođom, nisam siguran, išli su kući", rekao je Janevski.

'Mi nismo heroji'

Mladići ističu da sebe ne smatraju herojima te vjeruju da bi u istoj situaciji reagirao svatko.

Barun, koji je tijekom službe već više puta sudjelovao u spašavanju ljudi, kaže da bi ponovno učinio isto. "Tu smo po cile dane, uživamo u Kaštel Gomilici. Ako bude trebalo, opet ćemo skakat", rekao je.

Njihova reakcija izazvala je brojne pohvale mještana.

Voditelj jednog od lokalnih barova Dario Đogaš kaže da se o događaju priča na cijeloj plaži. "Svi pričaju o tome, ali ja vjerujem da bi oni to napravili... svatko bi od nas to napravio, ali svaka čast za reakciju", kaže.

Dodaje kako se žena, nakon što se oporavila od šoka, vratila zahvaliti svojim spasiteljima. "Kad je došla sebi, zahvalila se. Bila je pod šokom, što je razumljivo."

Mještanin Ivan Batin također nije skrivao ponos. "Ja bih pohvalio naše momke, našu vojsku što su pomogli i spasili ženu. Svaka im čast. Poznajem ih, sjajni su momci", kaže.

Pozitivne reakcije stižu i od turista. "Definitivno se osjećamo sigurnije. To je prekrasan čin", rekao je Vlado Petkovski iz Sjeverne Makedonije.

Hitna upozorava: 'Nakon utapanja obavezno na pregled'

Iz Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije upozoravaju da je žena, bez obzira na to što se osjećala dobro, trebala otići na liječničko promatranje.

Voditeljica smjene Almica Domikulić ističe: "Ta osoba koja je imala utapanje bilo kakve vrste, uranjenja, trebala bi se javiti na promatranje u zdravstvenu ustanovu."

Podsjeća i kako treba pružiti prvu pomoć do dolaska hitne medicinske službe.

"Ako je osoba pri svijesti, stavljamo je na bok, a ako je bez svijesti, na leđa kako bi se provela reanimacija", dodao je.

Prema podacima Hitne medicinske službe, tijekom ljeta na području Splitsko-dalmatinske županije zabilježi se oko 30 slučajeva utapanja. U ovom slučaju, zahvaljujući brzoj i prisebnoj reakciji trojice mladića, spašen je ljudski život.