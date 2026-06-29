Divljao autom pokraj plaže u Kaštelima, sve je snimljeno! Policija istražuje slučaj

U tijeku je kriminalističko istraživanje zbog sumnje u obijesnu vožnju automobilom pokraj plaže Kamp u Kaštel Gomilici, potvrdili su za Net.hr iz splitske policije.

Pisali smo ranije kako su u nedjelju ujutro s terase kafića snimili divljanje vozača u gomiličkoj marini pored plaže Kamp.

"Mirno nedjeljno jutro prekinula je buka automobila i driftanje zabilježeno u gomiličkoj marini pored plaže Kamp. U našu redakciju stigla je snimka vozača koji od ranih jutarnjih sati ‘drifta‘ na javnoj površini, pritom ne vodeći računa o sigurnosti prolaznika i okolini", navode na portalu Grada Kaštela.

Na poveznici ispod možete vidjeti incident.

Driftanje pokraj kafića

Na snimci se vidi kako vozač automobilom izvodi driftanje na području plaže Kamp, svega nekoliko metara od obližnjeg kafića. Tijekom vožnje dizala se prašina te stvarala velika buka.

Driftanje ili namjerno proklizavanje na javnoj cesti policija najčešće kvalificira kao obijesnu vožnju ili vožnju kojom se ugrožavaju drugi sudionici. Ovisno o okolnostima, kazna može biti od nekoliko stotina eura pa do više od 2.000 eura, uz zaštitnu mjeru zabrane upravljanja i negativne bodove.

U težim slučajevima moguć je i prekršajni pritvor ili zatvor ako zakon to predviđa za konkretni prekršaj.