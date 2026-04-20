Europska komisija odobrila dokapitalizaciju HBOR-a: U Hrvatsku stiže 411 milijuna eura

U skladu s pravilima EU-a o državnim potporama, Europska komisija (EK) odobrila je dokapitalizaciju Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) u iznosu od 411 milijuna eura koju je provela hrvatska vlada, izvijestili su iz Predstavništva EK u Hrvatskoj.

Mjerom će se proširiti nadležnost HBOR-a kako bi se pružila potpora održivom gospodarskom rastu i konkurentnosti Hrvatske, a financirat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Hrvatska je obavijestila Komisiju o svojim planovima da odobri dokapitalizaciju HBOR-a u iznosu od 411 milijuna EUR namijenjenom podupiranju MSP-ova, projekata u području energije iz obnovljivih izvora i razvoja infrastrukture.

U skladu sa svojom proširenom nadležnošću HBOR će dati prednost ulaganjima u inicijative kojima se potiče digitalna transformacija, promiču ekološki prihvatljive tehnologije, poboljšava regionalna povezivost i razvija obrambena industrija. Mjerom se nastoje ojačati inovacije, socijalna uključivost i okolišna održivost.

Javno financiranje osigurat će se u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost nakon što Komisija pozitivno ocijeni hrvatski plan za oporavak i otpornost, a Vijeće ga donese.

Ocjena Komisije

Komisija je hrvatsku mjeru ocijenila u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama, a posebno s člankom 107. stavkom 3. točkom (c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), koja državama članicama omogućuje da pod određenim uvjetima podupiru razvoj određenih gospodarskih djelatnosti.

Konkretno, Komisija je zaključila sljedeće:

Mjerom se olakšava razvoj gospodarskih djelatnosti, odnosno promicanje održivog i regionalno uravnoteženog društvenog i gospodarskog rasta tako što se podupiru subjekti javnog sektora, MSP-ovi, poduzeća srednje tržišne kapitalizacije i velika poduzeća.

Potpora ima učinak poticaja jer HBOR ne bi ulagao ili suulagao u ključne inicijative bez javne potpore.

Potpora je nužna i primjerena za postizanje željenih ciljeva. Osim toga, proporcionalna je jer je ograničena na ispravljanje tržišnih nedostataka, pa je narušavanje tržišnog natjecanja svedeno na najmanju moguću mjeru.

Hrvatska se obvezala na provedbu nekoliko mjera, uključujući ograničavanje financijskih aktivnosti na ispravljanje relevantnih tržišnih nedostataka i provedbu mjera kojima se izbjegava istiskivanje subjekata privatnog sektora, kako HBOR ne bi ugrozio privatne financijske institucije koje posluju na hrvatskom tržištu.

Stoga je Komisija odobrila hrvatsku mjeru na temelju pravila EU-a o državnim potporama.

Kontekst

U skladu s člankom 107. stavkom 1. UFEU-a mjera čini državnu potporu ako su ispunjena sljedeća četiri kumulativna uvjeta: (i) mjeru dodjeljuje država članica, i to putem državnih sredstava; (ii) mjerom se dodjeljuje selektivna gospodarska prednost određenim poduzetnicima; (iii) prednost narušava ili prijeti da će narušiti tržišno natjecanje i (iv) mjera utječe na trgovinu među državama članicama EU-a.

Sva ulaganja i reforme koji uključuju državne potpore obuhvaćene nacionalnim planovima oporavka u kontekstu Mehanizma za oporavak i otpornost moraju se prijaviti Komisiji na prethodno odobrenje, osim ako se na njih primjenjuje jedno od pravila o skupnom izuzeću za državne potpore.

Komisija prioritetno ocjenjuje mjere koje uključuju državne potpore obuhvaćene nacionalnim planovima oporavka u kontekstu Mehanizma za oporavak i otpornost te državama članicama pruža smjernice i potporu u pripremnim fazama nacionalnih planova kako bi se olakšala brza provedba Mehanizma za oporavak i otpornost.

Pritom u svojoj odluci vodi računa o usklađenosti s primjenjivim pravilima o državnim potporama kako bi se očuvali ravnopravni uvjeti na jedinstvenom tržištu i osiguralo da se sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost koriste tako da se narušavanje tržišnog natjecanja svede na najmanju moguću mjeru i ne istiskuju privatna ulaganja.

Verzija odluke koja nije povjerljiva bit će objavljena pod brojem predmeta SA.121107 u registru državnih potpora na internetskim stranicama Komisije posvećenima tržišnom natjecanju nakon što budu riješena eventualna pitanja u pogledu povjerljivosti podataka. Popis novih odluka o državnim potporama objavljenih na internetu i u Službenom listu dostupan je u elektroničkom biltenu Competition Weekly e-News.

