Više od 10 milijuna radnika osposobljeno u okviru Pakta za vještine

Prema godišnjem istraživanju Europske komisije više od 10 milijuna ljudi, uključujući 3,9 milijuna samo 2025., iskoristilo je inicijative za usavršavanje u okviru Pakta za vještine od njegova pokretanja 2020.

Paktom za vještine, koji je pokrenut u studenome 2020., podupiru se partnerstva za vještine kojima se odgovara na potrebe Europe za vještinama i unapređuje zelena i digitalna tranzicija. Pakt doprinosi europskom stupu socijalnih prava i glavnom cilju EU-a da do 2030. 60 posto odraslih sudjeluje u osposobljavanju svake godine. U okviru javno-privatnih partnerstava Pakt utvrđuje nedostatak vještina među europskim radnicima, poduzećima i industrijama te ih nastoji popuniti, čime se doprinosi zelenoj i digitalnoj tranziciji Europe. Paktom je mobilizirana mreža od 4000 organizacija, od industrije, socijalnih partnera, pružatelja obrazovanja i osposobljavanja, regionalnih i lokalnih vlasti do službi za zapošljavanje. Prema izvješću, zajednički su uložili više od milijardu eura u jačanje vještina diljem EU-a.

85 posto ispitanih poduzeća i radnika cijeni koristi i učinke pakta, kao što su zajedničko djelovanje, pristup informacijama o vještinama i mogućnosti umrežavanja. Anketa je pokazala i da su poduzeća i radnici koji su sudjelovali nastavili ulagati veće napore u pružanje visokokvalitetnog osposobljavanja i poboljšanje pristupa učenju. U njima se prednost daje digitalnim, zelenim i sektorskim vještinama, što odražava najhitnije potrebe europskog tržišta rada. Više od 277.600 organizacija pridružilo se mrežama vještina, čime je ojačana suradnja između obrazovanja, industrije i javnih tijela u okviru Pakta za vještine. Razvili su ili ažurirali gotovo 46 500 programa osposobljavanja, uključujući kratke tečajeve ili dulje programe koji vode do kvalifikacija.

