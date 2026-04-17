Europska komisija predstavila prvi akcijski plan u okviru Pakta za Mediteran

Europska komisija u petak je predstavnicima država članica EU-a i južnog Mediterana predstavila prvi skup ključnih inicijativa u obliku akcijskog plana za unapređenje provedbe Pakta za Mediteran.

Pakt je razvijen u okviru opsežnog i uključivog postupka savjetovanja s vladama, civilnim društvom, mladima, privatnim sektorom i istraživačima diljem Mediterana. Zahvaljujući tim zajedničkim naporima pokrenuto je više od 100 inicijativa koje će izravno koristiti građanima i poduzećima.

U prvom izdanju akcijskog plana pokreće se 21 zajednički osmišljena, konkretna i inovativna mjera za provedbu ove godine.

EU je i dalj predan jačanju partnerstava diljem Mediterana

U sve nestabilnijem geopolitičkom okruženju EU je i dalje predan jačanju partnerstava diljem Mediterana. Akcijski plan fleksibilan je i dinamičan dokument koji će se redovito ažurirati i prilagođavati promjenjivom kontekstu stalnim savjetovanjima s dionicima i partnerima, čime će se osigurati njegova relevantnost i djelotvornost.

Druga verzija akcijskog plana očekuje se u jesen 2026. Interaktivna internetska stranica omogućit će dionicima da utvrde konkretne projekte i inicijative, istraže ih po zemljama i sektorima te prate njihov napredak, čime će se osigurati transparentnost i angažman te istodobno pokazati konkretan učinak pakta u cijeloj regiji.