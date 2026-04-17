FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KLJUČNE INCIJATIVE /

Europska komisija predstavila prvi akcijski plan u okviru Pakta za Mediteran

Europska komisija predstavila prvi akcijski plan u okviru Pakta za Mediteran
×
Foto: Shutterstock

U prvom izdanju akcijskog plana pokreće se 21 zajednički osmišljena, konkretna i inovativna mjera za provedbu ove godine

17.4.2026.
17:11
Bojan Terglav
Shutterstock
VOYO logo
VOYO logo

Europska komisija u petak je predstavnicima država članica EU-a i južnog Mediterana predstavila prvi skup ključnih inicijativa u obliku akcijskog plana za unapređenje provedbe Pakta za Mediteran.

Pakt je razvijen u okviru opsežnog i uključivog postupka savjetovanja s vladama, civilnim društvom, mladima, privatnim sektorom i istraživačima diljem Mediterana. Zahvaljujući tim zajedničkim naporima pokrenuto je više od 100 inicijativa koje će izravno koristiti građanima i poduzećima.

U prvom izdanju akcijskog plana pokreće se 21 zajednički osmišljena, konkretna i inovativna mjera za provedbu ove godine.

EU je i dalj predan jačanju partnerstava diljem Mediterana 

U sve nestabilnijem geopolitičkom okruženju EU je i dalje predan jačanju partnerstava diljem Mediterana. Akcijski plan fleksibilan je i dinamičan dokument koji će se redovito ažurirati i prilagođavati promjenjivom kontekstu stalnim savjetovanjima s dionicima i partnerima, čime će se osigurati njegova relevantnost i djelotvornost.

Druga verzija akcijskog plana očekuje se u jesen 2026. Interaktivna internetska stranica omogućit će dionicima da utvrde konkretne projekte i inicijative, istraže ih po zemljama i sektorima te prate njihov napredak, čime će se osigurati transparentnost i angažman te istodobno pokazati konkretan učinak pakta u cijeloj regiji.

EuropeforusEuropska KomisijaAkcijski PlanPakt Za Mediteran
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike