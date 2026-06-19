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REKONSTRUIRANJE ULJANIKA /

Država prodaje gotovo cijelo pulsko brodogradilište za 11 milijuna eura

Država prodaje gotovo cijelo pulsko brodogradilište za 11 milijuna eura
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Foto: Sasa Miljevic /PIXSELL

Uljanik Brodogradnja 1856 trenutno ima tristotinjak zaposlenih, a na koncesijskom području kojim ta tvrtka upravlja posluju još dvije tvrtke s dodatnih 200 zaposlenih

19.6.2026.
13:10
Hina
Sasa Miljevic /PIXSELL
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Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP), kao zakonski zastupnik Republike Hrvatske, objavio je jučer javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda četiriju poslovnih udjela koji nose oko 97,13 posto Uljanik Brodogradnje 1856.

U javnom pozivu navodi se da se od zainteresiranih kupaca traži zadržavanje brodogradnje kao djelatnosti na cjelokupnom pomorskom dobru koje pulsko brodogradilište ima u koncesiji. Nominalna vrijednost poslovnih udjela u vlasništvu Republike Hrvatske iznosi 34,38 milijuna eura, a kao početnu cijenu za njihov otkup CERP je odredio iznos od 11,08 milijuna eura.

Direktor: Mislim da su projekti koji slijede bitni za Hrvatsku

Vlada Republike Hrvatske stekla je u toj tvrtki prevladavajući vlasnički udio nakon što je, na temelju svoje odluke iz ožujka 2024. godine, od Uljanik Brodogradilišta u stečaju otkupila 54,77 posto vlasništva u Uljanik Brodogradnji 1856.

Istom odlukom zadužila je CERP da pokrene prodaju poslovnih udjela u Uljanik Brodogradnji 1856, nakon što to brodogradilište izvrši primopredaju dviju novogradnji te vrati kredite kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj.

"Ova objava logički je slijed nakon odluke Vlade iz 2024. godine. Smatram da bi, u vremenima u kojima se svijet mijenja, trebalo razmisliti o promjeni te odluke, jer mislim da su projekti koji slijede bitni za Hrvatsku. U ovom trenutku nezahvalno je komentirati kakav će biti ishod javnog poziva, čekamo da vidimo hoće li biti zainteresiranih i hoće li se odluka mijenjati", rekao je Samir Hadžić, direktor Uljanik Brodogradnje 1856.

Prema Hadžićevim riječima, Uljanik Brodogradnja 1856 trenutno ima tristotinjak zaposlenih, a na koncesijskom području kojim ta tvrtka upravlja posluju još dvije tvrtke s dodatnih 200 zaposlenih.

Potpisan sporazum o suradnji sa španjolskom kompanijom

Radnici Uljanik Brodogradnje 1856 trenutno su angažirani na novogradnji 526, brodu za prijevoz žive stoke, a prije nepunih mjesec dana pulsko brodogradilište potpisalo je sporazum o strateškoj suradnji sa španjolskom brodograđevnom i obrambenom kompanijom Navantia.

Potpisivanje tog sporazuma dio je aktivnosti vezanih uz program izrade višenamjenskih korveta za Hrvatsku ratnu mornaricu, u okviru kojeg Navantia Hrvatskoj nudi platformu Avante 2200/ALFA 3000. "Imamo i drugih manjih poslova, država nam ne daje ništa, na tržištu smo i tržišno stojimo", kazao je Hadžić.

Rok za podnošenje ponuda je 18. kolovoza 2026. godine do 12 sati, a ponude će moći dostaviti samo oni koji u tom roku otkupe ponudbenu dokumentaciju.

Ponuditelji će također morati dostaviti ponudbeno jamstvo u iznosu od 110 tisuća eura, uplatom na račun CERP-a ili prilaganjem ponudbene bankarske garancije domaće ili strane banke. Nepotpune ponude i one podnesene izvan roka neće se razmatrati. CERP na kraju navodi da zadržava pravo ne prihvatiti nijednu pristiglu ponudu.

UljanikVlada Republike HrvatseCerpSporazum
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