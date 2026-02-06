Mile Kekin ukrao show Plenkoviću? Gjenero: 'Profitiraju oni koji su najmanje sudjelovali'

Proteklih je dana politička prepirka vezana za doček rukometaša i Marka Perkovića Thompsona zabavljala javnost, možda i više nego što je trebala. Naime, nakon što je propao plan Grada Zagreba, premijer Andrej Plenković je na svoju ruku odlučio da Vlada organizira doček koji su Hrvati priželjkivali. A onda je, očekivano ili ne, potkraj tjedna izbila i kratka paljba između premijera i glazbenika Mile Kekina.

Plenković se na konferenciji za medije osvrnuo se na glazbu koja motivira sportaše te je u šaljivom tonu izjavio kako reprezentativci često slušaju pjesme Kekina, nakon čega, kako je rekao, "lete po terenu". Iako je izjava izrečena uz osmijeh, izazvala je niz reakcija u javnosti, kao i odgovor Kekina koji je ironično priznao da je Plenković upravu.

"Zato sam njegov komentar odlučio shvatiti ne kao kritiku, nego kao izazov i napisati pravu, pravcatu navijačku himnu. Naravno da sam svjestan da to nikada neće biti pjesma za doček ni zlatnih, ni srebrnih, ni brončanih. Ta mjesta su očito rezervirana. Zato se skromno nudim svim sportašima koji na natjecanju osvoje peto, šesto ili sedmo mjesto", napisao je Kekin na svom Instagram profilu.

Dok se javnost zabavljala dosjetkama i međusobnim podbadanjima, politički analitičar Davor Gjenero smatra da je riječ o "potpuno promašenoj priči" koja je poslužila isključivo za skretanje pažnje s ključnih problema i u kojoj su, na koncu, profitirali oni koji su u raspravi najmanje sudjelovali.

U razgovoru za Net.hr, Gjenero ističe kako bi se političke napetosti trebale smirivati, a ne koristiti za kratkoročno stjecanje popularnosti.

Umjesto toga, svjedočili smo, kako kaže, nepotrebnom zaoštravanju u kojem su akteri, svjesno ili ne, odigrali uloge koje im donose korist na drugim poljima, dok je racionalna politika još jednom gurnuta u stranu.

'Promašen pokušao samopromocije'

Gjenero je posebno kritičan prema potezu Mile Kekina, čiji je odgovor na premijerovu izjavu ocijenio kao neprimjeren pokušaj samopromocije. Smatra kako je glazbenik iskoristio situaciju kako bi "maksimizirao svoje dobiti", ali pritom je samo podgrijao sukob koji je trebao postati prošlost.

"To je nepristojno. On misli da maksimizira svoje dobiti, ali podgrijava sukob kojeg treba gurnuti u prošlost. Jedino što može napraviti jest reći da nastupa, ne kao neovisni akter, nego kao predstavnik političke stranke, pa onda u ime političke stranke zaoštrava sukob. Pristojni ljudi to ne rade", oštar je Gjenero.

"Pustimo to da melju pravosudni mlinovi, a sad netko misli da u zadnji čas može uhvatiti nekakav tračak popularnosti na podgrijavaju ove priče u javnosti", nadodaje. Prema njegovu mišljenju, ni premijer Plenković nije trebao ulaziti u tu raspravu i "u priču uplitati Kekina", jer se time estradnoj prepirci dao nepotreban politički značaj.

Tko je pobjednik situacije?

Ipak, najvećim privremenim pobjednikom cijele situacije Gjenero smatra zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Odluka o zabrani dočeka na Trgu, iako tehnički i pravno upitna, poslužila je kao savršen manevar za preusmjeravanje fokusa javnosti s nagomilanih komunalnih i upravljačkih problema u glavnom gradu.

"Tomašević je skrenuo pažnju sa disfunkcionalnosti svoje gradske administracije", tvrdi Gjenero, dodajući kako je to bio ciljani potez: "Kao što je zaoštravanjem sukoba oko Thompsona osigurao sebi to da se ne razgovara o neadekvatnim javnim politikama u Gradu Zagrebu, o tome da u pet godina mandata nije riješen niti jedan ozbiljan gradski problem i da je Zagreb jednako disfunkcionalan kao grad danas, kao što je bio disfunkcionalan na kraju dvadeset godina koruptivne vlasti Milana Bandića".

Uz Tomaševića, kao drugi pobjednik iz sjene izlazi i Thompson, koji je, prema Gjeneru, ovom situacijom dodatno učvrstio svoj status "protestnog pjevača" nasuprot društvenom establišmentu.

Plenković je spriječio desnu radikalizaciju

Iako se Plenkovićev potez organizacije dočeka može činiti kao gubitnički u smislu političkog dijaloga, Gjenero mu pripisuje jednu ključnu stratešku pobjedu. Tvrdi da je premijer time zapravo spriječio desnu radikalizaciju Hrvatske i oduzeo manevarski prostor desnim populistima.

"Da nije napravio to što je napravio, ojačao bi poziciju Thompsona kao antiestablišmentskog aktera. Zaoštrio bi retoriku desnih populista. Ovako su političke stranke iz desnog populističkog prostora ostale bez argumenata i praktički ih se nije moglo čuti, što je strašno dobro za političku arenu", objašnjava analitičar.

Na kraju, najveći gubitnici su, zaključuje Gjenero, svi oni koji se zalažu za racionalni politički dijalog i utemeljene javne politike. Cijeli politički centar, uključujući i desni centar kojem pripada premijer Plenković, našao se u gubitničkoj poziciji. Ipak, ističe, šteta je manja nego što bi bila da se prostor otvorio "desnom protestnom populizmu", čime je Plenković, unatoč svemu, uspio izbjeći najgori mogući scenarij.

POGLEDAJTE VIDEO: Sukobu oko dočeka rukometaša nema kraja, u sve se sad upetljao i Mile Kekin...