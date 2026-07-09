Zurovec tvrdi da je razotkrio Možemo!, pogledajte snimku koju je objavio: 'Zlorabe djecu'

Saborski zastupnik Dario Zurovec na svojem Facebook profilu objavio je u srijedu video za koji tvrdi da potvrđuje "da su djeca u Centru za kulturu i informacije (CIK) Maksimir zlorabljena za promociju stranke Možemo!".

Zurovec navodi da je već ranije pričao kako je djeci servirana predstava o izborima za Dječji urbanistički ured koje je raspisao Grad Zagreb: "Već tada je sporan bio karton koji su uvalili djeci, s logotipom gotovo identičnim onom stranke Možemo!. Naravno, ekipa iz Možemo!, zajedno s Tomislavom Tomaševićem, pravila se glupa i naivna."

Ističe da je problem za zagrebačkog gradonačelnika Tomaševića i njegovu stranku to što su nakon Zurovčevog teksta roditelji sami slali videozapise s predstave. "Ovaj video ne ostavlja prostora za tumačenje: djeca su sudjelovala u simulaciji predizborne kampanje, birajući između tri 'stranke', od kojih jedna ima vizualni identitet vladajuće stranke u Zagrebu", ocjenjuje zastupnik i gradonačelnik Svete Nedelje Zurovec.

'Prešli sve granice zdravog razuma'

Poručuje kako škola i javne ustanove kulture postoje da bi djecu potaknule na samostalno mišljenje, a ne da im budu "prva partijska podružnica". "Neutralnost javnog prostora nije birokratska sitnica, to je brana između demokracije i indoktrinacije, i onaj tko to ruši zapravo ruši temelj naše slobode", ističe Zurovec.

"Ovdje se ne radi o stranačkom prepucavanju nego o obrani djece od političkih predatora", dodaje zastupnik, koji tvrdi da ovo nije mali lokalni problem, već crveni alarm za cijelo društvo.

Poručuje i kako je kao saborski zastupnik zatražio hitno uključivanje Ministarstva kulture i medija, provođenje nadzora nad radom CKI Maksimir te očitovanje pravobraniteljice za djecu, jer "djeca ne smiju biti instrumentalizirana niti uvučena u promociju bilo koje stranke".

Zatražio je i ostavku ravnateljstva CKI Maksimir. "Također, očekujem i hitno očitovanje gradonačelnika Tomaševića i Gradskog ureda za kulturu, koji su financirali ovu predstavu jer Možemo! je s ovim potezom prešao sve granice zdravog razuma", ističe Zurovec.

Stranku Možemo! zatražili smo odgovor, a objavit ćemo ga čim ga dobijemo.