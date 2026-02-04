Habijan ismijao Tomaševiću odluku o Thompsonu: 'To je čudnovati kljunaš, čušpajz od svega'

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, komentirajući političku i pravnu situaciju nakon dočeka rukometaša, nazvao je zaključak Gradske skupštine zbog kojega je zabranjen nastup Marka Perkovića Thompsona "čudnovatim kljunašem" za koji nitko ne zna koja mu je svrha.

Habijan je rekao da je pitanje koliko zaključak Gradske skupštine ima veze sa samoupravnim djelokrugom i generalno odlučuje o tome da će se nekome nešto zabraniti. Upitao se kako netko može unaprijed znati što će se dogoditi i tako nekome nešto zabraniti.

"Ono što je po meni nevjerojatno jest da se na taj način može dovesti u pitanje primjerice doček pape u Zagrebu gdje će netko zato što smatra da nije ideološki sklon onome što papa promovira zabraniti njegov dolazak ili na Markovu trgu ne dozvoliti inauguraciju novog predsjednika ili predsjednice zato što mu se netko ne sviđa. Ako je to doista tako, mislim da imamo velik problem", istaknuo je ministar.

Čudnovati kljunaš, čušpajz...

Tvrdi i da vlada oko odluke o preuzimanju organizacije dočeka nije pogriješila i da postoje situacije u kojima vlada ima pravo neke stvari riješiti apsolutno drugačije i da postoje izuzeci. Rekao je i da uopće ne zna kako nazvati zaključak Gradske skupštine.

"Je li to pravni akt, opći akt, ne znam što je to. To je jedan čudnovati kljunaš, čušpajz od svega, sklepani uradak. Promašen je i način na koji je koncipiran da generalizira i vrlo općenito određuje i daje nekome ovlast da nešto zabrani, dovodi u pitanje ustavnost", poručio je Habijan.

Tvrdnje oporbe da vladina odluka o organiziranju dočeka rukometaša nije u skladu s Ustavom komentirao je riječima da je to njihova politička uloga i dužnost, ali da mu je čudno da se doček rukometaša i proslava bronce svela na argumentaciju oporbe da doček svom silom zabrani.

Tko je profitirao?

Na novinarsko pitanje je li HDZ politički profitirao od ove situacije, ministar je odgovorio da on ne bi to gledao kroz tu prizmu. "Mislim da su profitirali hrvatski građani i građanke koji su dočekali rukometaše. Netko je imao neku drugačiju ideju iz sebičnih i uskih političkih interesa i obilo im se o glavu", rekao je Habijan.

Na pitanje kako gleda na prekinute dogovore oko ustavnih sudaca i činjenicu da je već dugo vremena Vrhovni sud bez čelne osobe, ministar je poručio da sudovi funkcioniraju, ali da želi vjerovati da je oporbi stalo do funkcioniranja institucija i da će se u tom smislu pregovori nastaviti i u konačnici odlučiti o tri suca Ustavnog suda.

Ponovio je da vladajuća većina ostaje kod istih kriterija za njihov izbor, načela proporcionalnosti i da Ustavni sud bude refleksija odnosa snaga unutar parlamenta. Dodao je i da je HDZ spreman za nastavak pregovora i da im je interes da sve institucije budu popunjene.

Na pitanje kako komentira izjave predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića da su pregovori malo na ledu kao odgojno-obrazovna mjera jer HDZ krši Ustav, Habijan je poručio da ne čita Dončićeve izjave.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako je Thompson posvađao Plenkovića i Tomaševića: Ovo su svi detalji 'rata'