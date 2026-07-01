Dim i vatra na Velebitu: 'Navodno je udario grom pa se zapalilo'

Požar je izbio iznad Senja, a čitateljica je za Net.hr poslala snimku na kojoj se vidi dim i vatra na Velebitu.

Prema njezinim riječima, na terenu su i kanaderi. "Čini mi se da su dva kanadera", rekla je.

"Navodno je udario grom pa se zapalilo", napisala je, no ta informacija zasad nije službeno potvrđena.

Više informacija o požaru, kao i službena potvrda uzroka, očekuje se naknadno.