Dim i vatra na Velebitu: 'Navodno je udario grom pa se zapalilo'

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Više informacija o požaru, kao i službena potvrda uzroka, očekuje se naknadno
Požar je izbio iznad Senja, a čitateljica je za Net.hr poslala snimku na kojoj se vidi dim i vatra na Velebitu.
Prema njezinim riječima, na terenu su i kanaderi. "Čini mi se da su dva kanadera", rekla je.
"Navodno je udario grom pa se zapalilo", napisala je, no ta informacija zasad nije službeno potvrđena.
Više informacija o požaru, kao i službena potvrda uzroka, očekuje se naknadno.