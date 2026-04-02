Je li ovo automobil snova? Do stotke za pet sekundi, ima doseg od 1000 km, ali...

Kineski automobilski div BYD (Build Your Dreams) u posljednjih nekoliko godina ne samo da gradi snove, već ih i isporučuje na četiri kotača takvom brzinom da ih je teško pratiti.

Ako ste se ikad osjećali zbunjeno pokušavajući razaznati razliku između modela Seal, Seal U, Seal 06 i Seal 07, pripremite se - stigao je njihov novi gazda, perjanica ponude koja bi trebala pomesti premium konkurenciju.

Upoznajte BYD Seal 08, luksuznu limuzinu s tehnologijom koja zvuči kao da je stigla iz budućnosti, a na tržište dolazi već ove godine.

Dizajn inspiriran oceanom, dimenzije kruzera

Novi Seal 08 nije samo evolucija, već potpuna reinterpretacija dizajnerske filozofije "Ocean Aesthetics". S dužinom od impresivnih 5,15 metara i međuosovinskim razmakom od preko tri metra (točnije 3030 mm), ovaj automobil ima pojavu koja izaziva poštovanje na cesti. Izgleda kao da je dizajnerima rečeno da uzmu postojeći, vrlo atraktivan Seal, rastegnu ga i dodaju dozu elegancije i agresivnosti.

Prednjim dijelom dominira niska, sportska hauba i zatvorena maska, dok oštra "Ice Eye" prednja svjetla i točkasti svjetlosni elementi stvaraju prepoznatljiv svjetlosni potpis. Linije su čiste i fluidne, bez nepotrebnih ukrasa, a skrivene ručke na vratima dodatno naglašavaju aerodinamičnu siluetu.

Stražnji kraj zaokružuje priču s "Wave Galaxy" svjetlima koja, zahvaljujući posebnom procesu laminacije, stvaraju trodimenzionalni efekt morskih valova. Sve u svemu, Seal 08 izgleda kao elegantni sportaš koji je proveo previše vremena u teretani - mišićav, ali i dalje profinjen.

Tehnološka revolucija ispod lima

Ono što se krije ispod ove lijepe vanjštine prava je senzacija. Seal 08 izgrađen je na naprednoj 800-voltnoj platformi i opremljen drugom generacijom BYD-ove čuvene Blade baterije. Rezultat? Službeni domet prema kineskom CLTC ciklusu testiranja premašuje nevjerojatnih 1.000 kilometara. Iako su stvarni dosezi u europskim uvjetima vožnje autocestom uvijek nešto niži, ova brojka i dalje znači da anksioznost zbog dometa postaje stvar prošlosti.

No, prava zvijezda showa je tehnologija punjenja. BYD je u ovaj model ugradio sustav koji nazivaju "megawatt-level flash-charging". U prijevodu, to znači da na odgovarajućem superbrzom punjaču možete dodati 400 kilometara dometa za samo pet minuta. To je manje vremena nego što vam treba da na benzinskoj postaji popijete kavu i pojedete kroasan. Dok završite s narudžbom, električni automobil je već spreman za put do drugog kraja države.

Performanse su, očekivano, na razini superautomobila. Verzija s pogonom na sve kotače razvija snagu veću od 480 kW (oko 644 konjske snage), što joj omogućuje ubrzanje od nula do 100 km/h za manje od pet sekundi. Da bi se tolika snaga i masa (preko dvije tone) držale pod kontrolom, tu je DiSus-A inteligentni aktivni ovjes koji se u stvarnom vremenu prilagođava uvjetima na cesti, te sustav zakretanja stražnjih kotača za bolju agilnost u gradu i stabilnost pri visokim brzinama.

Kabina prve klase

S međuosovinskim razmakom većim od tri metra, prostor u kabini je raskošan. Putnici straga uživat će u više od metra prostora za noge, što je teritorij luksuznih limuzina poput Mercedesa S-klase. BYD je poseban naglasak stavio na udobnost, uvodeći takozvana "zero-gravity" sjedala s 21 senzorom pritiska koja inteligentno prilagođavaju položaj tijela.

Interijerom dominira poznati rotirajući zaslon od 15,6 inča, a materijali poput veganske kože i brušenih detalja trebali bi osigurati premium osjećaj. Ipak, ovdje valja biti oprezan. Iskustva s postojećim modelom Seal pokazuju da, iako je dizajn kabine atraktivan, neki elementi poput određenih plastika ili logike infotainment sustava nisu na razini njemačke konkurencije. Previše funkcija zakopanih u izbornicima i povremeni problemi s povezivanjem Apple CarPlaya sitnice su koje znaju iritirati. Nadajmo se da je Seal 08 naučio lekciju od svog manjeg brata.

Hoće li ispraviti stare boljke?

Iako na papiru Seal 08 zvuči kao automobil snova, iskustva vlasnika postojećeg modela Seal otkrivaju nekoliko potencijalnih izazova. Najveći od njih, barem za tržišta s lošijim cestama, jest izuzetno nizak razmak od tla. Vlasnici iz gradova s puno uspornika i rupa na cesti prijavljuju da struganje podvozja nije rijetkost, čak i pri opreznoj vožnji. S obzirom na to da je Seal 08 još veći i teži, vožnja po nekim hrvatskim prometnicama mogla bi zahtijevati čelične živce.

Drugi je problem prtljažnik. S oko 400 litara, manji je od onog u Tesli Model 3 ili VW-u ID.7. Iako postoji i dodatni prostor od 53 litre sprijeda, za obiteljsku limuzinu od pet metara očekivalo bi se malo više praktičnosti.

Cijena će biti ključan faktor. U Kini se procjenjuje na raspon od 45.000 do 60.000 američkih dolara. Ako i kada stigne u Europu, vjerojatno 2027. godine, cijena bi se mogla kretati između 60.000 i 70.000 eura, pozicionirajući ga direktno protiv etabliranih igrača.

BYD Seal 08 nedvojbeno je tehnološki tour-de-force koji pomiče granice onoga što očekujemo od električnog automobila. S brutalnim performansama, dometom koji eliminira strahove i brzinom punjenja koja mijenja pravila igre, on ima sve adute da postane hit. Hoće li ga u tome spriječiti sitni nedostaci u ergonomiji, praktičnosti i prilagodbi lokalnim uvjetima, pokazat će vrijeme. Jedno je sigurno: europska premium konkurencija dobila je vrlo ozbiljan razlog za zabrinutost.

