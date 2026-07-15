Britanka (51) u hrvatskom hotelu 'uvalila' lažne novčanice: Evo što je skrivala u sobi

Dubrovačka policija uhitila je državljanku Velike Britanije (51) zbog sumnje da je u jednom hotelu pokušala staviti u optjecaj krivotvorene novčanice.

Osumnjičena je na hotelskoj recepciji najprije razmijenila dvije lažne novčanice od po 50 eura za originalne novčanice manjih apoena. Nakon što joj je to uspjelo, ubrzo se vratila i razmijenila još šest krivotvorenih novčanica od po 50 eura, odnosno ukupno 400 eura lažnog novca.

Policija je potom, na temelju naloga Županijskog suda u Dubrovniku, pretražila dvije hotelske sobe kojima se koristila. Ondje je pronađeno još osam krivotvorenih novčanica od po 50 eura.

Sve lažne novčanice su oduzete, a Britanka je uz kaznenu prijavu predana pritvorskoj jedinici PU dubrovačko-neretvanske.