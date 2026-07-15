FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEOBIČNA GOŠĆA /

Britanka (51) u hrvatskom hotelu 'uvalila' lažne novčanice: Evo što je skrivala u sobi

Britanka (51) u hrvatskom hotelu 'uvalila' lažne novčanice: Evo što je skrivala u sobi
×
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL/Ilustracija

Sve lažne novčanice su oduzete, a Britanka je uz kaznenu prijavu predana pritvorskoj jedinici PU dubrovačko-neretvanske

15.7.2026.
12:21
Jaga Komazec
Ivo Cagalj/PIXSELL/Ilustracija
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Dubrovačka policija uhitila je državljanku Velike Britanije (51) zbog sumnje da je u jednom hotelu pokušala staviti u optjecaj krivotvorene novčanice.

Osumnjičena je na hotelskoj recepciji najprije razmijenila dvije lažne novčanice od po 50 eura za originalne novčanice manjih apoena. Nakon što joj je to uspjelo, ubrzo se vratila i razmijenila još šest krivotvorenih novčanica od po 50 eura, odnosno ukupno 400 eura lažnog novca.

Policija je potom, na temelju naloga Županijskog suda u Dubrovniku, pretražila dvije hotelske sobe kojima se koristila. Ondje je pronađeno još osam krivotvorenih novčanica od po 50 eura.

Sve lažne novčanice su oduzete, a Britanka je uz kaznenu prijavu predana pritvorskoj jedinici PU dubrovačko-neretvanske.

Pu Dubrovačko-neretvanskaVelika BritanijaKrivotvorene NovčaniceLažni Novacžupanijski Sud U Dubrovniku
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike