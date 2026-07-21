Avionska bomba 'isplivala' iz Dunava: Policija objavila upozorenje građanima

Nakon što su u prošli petak uz obalu Dunava pronađene dvije avionske bombe iz II. svjetskog rata te potom i uništene, ponovno je pronađena jedna avionska bomba iz II. svjetskog rata. Ova "kapitalka" teška je oko 150 kilograma i posjeduje 50 kilograma eksploziva, a "isplivala" je iz Dunava u blizini Batine u Baranji.

Policijski službenici Regionalne protueksplozivne jedinice Osijek planiraju je danas uništiti, naravno uz sigurnosne mjere zbog ozbiljnosti situacije i opasnosti.

"Mjesto događaja osiguravaju policijski službenici Postaje granične policije Beli Manastir. Molimo građane da ne prilaze području pronalaska niti drugim opasnim projektilima koji se budu pokazali zbog izuzetnog niskog vodostaja rijeka već da odmah o tome obavijeste policiju na 192", upozorava PU osječko-baranjska.