FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OZBILJNA PRIJETNJA /

Avionska bomba 'isplivala' iz Dunava: Policija objavila upozorenje građanima

Avionska bomba 'isplivala' iz Dunava: Policija objavila upozorenje građanima
×
Foto: PU osječko-baranjska

Mjesto događaja osiguravaju policijski službenici Postaje granične policije Beli Manastir

21.7.2026.
9:00
danas.hr
PU osječko-baranjska
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Nakon što su u prošli petak uz obalu Dunava pronađene dvije avionske bombe iz II. svjetskog rata te potom i uništene, ponovno je pronađena jedna avionska bomba iz II. svjetskog rata. Ova "kapitalka" teška je oko 150 kilograma i posjeduje 50 kilograma eksploziva, a "isplivala" je iz Dunava u blizini Batine u Baranji.

Policijski službenici Regionalne protueksplozivne jedinice Osijek planiraju je danas uništiti, naravno uz sigurnosne mjere zbog ozbiljnosti situacije i opasnosti.

"Mjesto događaja osiguravaju policijski službenici Postaje granične policije Beli Manastir. Molimo građane da ne prilaze području pronalaska niti drugim opasnim projektilima koji se budu pokazali zbog izuzetnog niskog vodostaja rijeka već da odmah o tome obavijeste policiju na 192", upozorava PU osječko-baranjska.

Avionska BombaDunavBombaPolicija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike