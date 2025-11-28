Mikulić ide na ispitivanje, a javnost bruji: 'Običan dan u Hrvatskoj'

USKOK je u četvrtak izdao uhidbeni nalog protiv glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića i još triju osoba. Uhićen je nešto iza 17 sati zbog sumnje na primanje mita, a Vlada ga je istog dana smijenila s dužnosti. Povod je velika afera sa zakapanjem otpada, u kojoj su početkom godine uhićene osobe povezane s bračnim parom Šincek.

Josip Šincek osumnjičen je da je ilegalno uvezao i deponirao 35 tisuća tona opasnog medicinskog i plastičnog otpada u silos PPK Velebit u Gospiću.

Navodi se kako su se Šincek i Mikulić sastali najmanje dva puta te da je Šincek na sudu izjavio kako je Mikulić od njega tražio pola milijuna eura kako bi inspekcija „zažmirila“ na nezakonito zbrinjavanje otpada. Šincek taj novac nije imao, a oba puta nakon sastanka njegovoj je tvrtki bila ukinuta dozvola za raspolaganje otpadom.

Sumnja na korupciju

Andrija Mikulić državni je inspektor od 2019., a Vlada ga je 2024. ponovno imenovala.

Mikulić je oko 19.10 sati u pratnji tri policajca doveden u svoju kuću radi pretresa. Pretraga njegove kuće je trajala preko četiri sata, a policajci su iznijeli cijeli arsenal oružja. O toj kolekciji smo pisali uvidom u njegovu imovinsku karticu. Nakon razrješenja dužnosti i uhićenja, noć je proveo u policijskom pritvoru.

Tijekom dana ga očekuje ispitivanje u USKOK-u, nakon čega će se odlučivati o pokretanju istrage i mogućem istražnom zatvoru za njega i ostale osumnjičenike.

Reakcije javnosti

Objava na Facebook stranici RTL Danas je izazvala brojne reakcije - izdvajamo najzanimljivije:

"Institucije koje bi trebale uživati povjerenje sve se ruše kao kule od karata jedna za drugom", napisala je Štefica.

"Sasvim običan dan u Hrvatskoj", našalio se Vedran.

"Bivši glavni hrvatski inspektor??? Smijenjen prije uhićenja... Muljanje", komentirao je Željko, a mnogi su prokomentirali da nije ni uhićen jer na slikama nema lisice.

"Opet cirkus predstava za ovaj pokradeni narod", izjavio je Davor, dok je David jednostavno napisao: "Jeftin obraz".

