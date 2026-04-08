Zapanjujuća promjena Plenkovića otkako je na vlasti: Danas mu je poseban dan

Premijer Andrej Plenković danas slavi svoj 56. rođendan, obilježavajući gotovo puno desetljeće na čelu hrvatske Vlade.

U tom razdoblju postao je najdugovječniji premijer u povijesti samostalne Hrvatske. Tri puta uzastopno je pobijedio na parlamentarnim izborima - 2016., 2020. i 2024. godine. Danas, s devet i pol godina neprekidnog staža, spada i među najdugovječnije aktivne europske lidere.

Njegovu vladavinu definirali su strateški uspjesi poput ulaska u Schengenski prostor i Eurozonu, no istovremeno, Vlada se suočila s krizama bez presedana od slučaja Agrokor na samom početku prvog mandata, preko pandemije bolesti COVID-19 i razornih potresa koji su pogodili Zagreb i Petrinju, do energetske krize izazvane ruskom agresijom na Ukrajinu.

Fizička transformacija

U desetljeću koliko je na vlasti, premijer je prolazio i kroz nekoliko fizičkih transformacija, a najupečatljivija je ona iz prošle godine. Vidno je smršavio u posljednjih godinu i pol, a posebno nakon operacije srca u ožujku 2025.

"Premijer je prošao kroz rutinski postupak liječenja nekih od najbenignijih aritmija. Riječ je o invazivnom zahvatu koji se obavlja bez otvaranja prsnog koša, kateterskim putem, locira se izvorište aritmije i onda se to izvorište s pomoću posebne energije eliminira", rekao je tada Davor Miličić, predstojnik Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Zagreb.

"Nema neke velike mudrosti, ne jedem ugljikohidrate, točnije, tjesteninu, rižu, kruh, krumpir, apsolutno ništa slatko nije na mom meniju, a ne konzumiram ni alkohol", otkrio je Plenković prošle godine za Net.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković na procesiji na Hvaru: Pogledajte kako se osmjehnuo u kameru