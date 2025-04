Menadžer svjedočio o transferu poznatog dinamovca: 'Ovu su mi rekli i Zdravko i Zoran'

U nastavku suđenja Zdravku Mamiću i ostalima u tzv. aferi "Dinamo 2" nogometni menadžer Adrian Alilaj u ponedjeljak je kazao kako mu nije poznato da su Mario Mamić i Nikky Arthur Vuksan sudjelovali u transferu Ivice Vrdoljaka iz Dinama u Legiu Warszawa.

U svjedočenju na osječkom Županijskom sudu Alilaj je rekao da Mario Mamić po pravilima FIFA-e, nije ni mogao u tome sudjelovati. Dodao je da je od poljskog kluba dobio ekskluzivnu punomoć za zastupanje u tome transferu te je o ponudi Legie obavijestio igrača i njegovog agenta, odvjetnika Davora Galetovića, a potom i Dinamo.

Mamić smatrao da je ponuda 'skromna'

Ističe kako je o tome kratko razgovarao sa Zdravkom Mamićem, koji je smatrao da je ponuda skromna, ali su se klubovi ipak dogovorili o realizaciji transfera.

Na upite tužiteljstva potvrdio je iskaz iz istrage da je prva ponuda Legie za Vrdoljaka iznosila oko milijun eura, a da Mario Mamić, sukladno pravilima FIFA-e, kao sin Zdravka Mamića, koji je tada bio u Upravi Dinama ne bi ni mogao sudjelovati u transferu Vrdoljaka, jer bi to bio sukob interesa.

Na taj dio iskaza primjedbu je uložio odvjetnik Zorana Mamića Šime Matak, ocijenivši kako svjedokova tvrdnja ne proizlazi iz pravilnika FIFA-e i HNS-a, ali niti i iz zakonskih propisa, koji su izmijenjeni tek nakon što je taj transfer realiziran. Alilaj tvrdi kako ne zna tko je u tome poslu zastupao Dinamo, koji je, kako smatra, mogao angažirati i nekog drugog agenta te da nije sudjelovao u pregovorima Legie i Dinama oko tog transfera.

Nakon što mu je obrana predočila iskaz iz istrage u kojem je naveo da su ga iz poljskog kluba izvijestili da će iz Zuricha ili Frankfurta doći neki čovjek koji govori njemački, koji će u ime Dinama razgovarati o završetku transfera, Alilaj je rekao kako se toga ne sjeća, i da je to za njega nevažna informacija. Moguće je da je Dinamo angažirao nekog agenta, koji bi razgovarao s Legiom, a da ja u to nisam trebao biti uključen, napomenuo je.

Alilaj je potvrdio da mu je Zoran Mamić rekao da će najvjerojatnije biti pozvan za svjedoka u Uskok

Tužiteljstvu je odgovorio da poznaje Zorana Mamića, ali s njim nije komunicirao prije davanja iskaza Uskoku. No, potvrdio je da se ta komunikacija ipak dogodila nakon što mu je v.d. ravnatelja Uskoka Sven Mišković predočio iskaz iz istrage 2016. u kojem je naveo da mu je, mjesec ili dva ranije, Zoran Mamić rekao da će najvjerojatnije biti pozvan za svjedoka u Uskok. "Da, rekao mi je, i Zdravko mi je rekao isto, kakve veze to ima? Želim pojasniti da sam ja agent koji odlazi na utakmice, viđam ljude i moram razgovarati s predstavnicima klubova, jer mi je to posao, pojasnio je Alilaj.

Uskok smatra kako je, prema podatcima dobivenim od Hrvatskog nogometnog saveza utvrđeno da, u transferu Ivice Vrdoljaka u Legiu Warszawa, "Dinamo" nije imao posrednika. Tužiteljstvo ističe kako je analizom Dinamove poslovne dokumentacije, utvrđeno da je po nalogu Zdravka Mamića tvrtki "Sage Advisory Services Limited", čiji je stvarni vlasnik bio okrivljeni Igor Krota, na temelju fiktivnog računa za posredničke usluge plaćeno 97.500 eura. Najveći dio toga iznosa, nešto više od 91 tisuću eura, proslijeđeno je tvrtki "Real Sports Managment", u vlasništvu okrivljenog Maria Mamića.

U tzv. aferi "Dinamo 2", za izvlačenje novca iz kluba u sklopu zločinačkog udruženja, uz Zdravka i Zorana Mamića, koji su u bijegu u BiH te im se sudi u odsutnosti, optužnicom su obuhvaćeni Zdravkov sin Mario, bivši Dinamov direktor Damir Vrbanović, poduzetnici Sandro Stipančić i Igor Krota te menadžer Nikky Arthur Vuksan.

Dinamo oštećen za 25,8 milijuna eura i neosnovano obvezan na plaćanje još milijun eura

Uskok tereti Zdravka Mamića da je, od prosinca 2004. do prosinca 2015. ostale okrivljenike organizirao u zločinačko udruženje te da su klub oštetili sklapanjem fiktivnih ugovora između "Dinama" i više stranih tvrtki, iz Velike Britanije, Švicarske, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Svetog Vincenta i Grenadina, Belizea, Hong Konga, Gibraltara i Sjedinjenih Američkih Država te ispostavljanjem računa o plaćanju nepostojećih usluga za transfere igrača, koje je Dinamo plaćao.

Izmijenjenom optužnicom Uskok tereti Zdravka Mamića i ostale da su kaznenim djelima NK Dinamo oštetili za 25,8 milijuna eura, a da je zagrebački klub neosnovano obvezan na plaćanje još milijun eura. Tužiteljstvo tereti okrivljenike da su taj novac dijelili između sebe i koristili za svoje potrebe.

Potkraj listopada 2023. godine okrivljenik Vuksan je priznao krivnju i nagodio se s Uskokom, pa je osuđen na godinu dana zatvora, uvjetno na pet godina. Krivnju je, potkraj 2023. priznao i poduzetnik Igor Krota, koji je, nakon nagodbe s Uskokom, osuđen na devet mjeseci zatvora, što je zamijenjeno radom za opće dobro.

Krivnju su u prosincu 2024. godine priznali Mario Mamić i poduzetnik Sandro Stipanćić. Mario Mamić je bezuvjetno osuđen na godinu i četiri mjeseca zatvora, a poduzetnik Sandro Stipančić na 11 mjeseci zatvora, što će biti zamijenjeno radom za opće dobro.

