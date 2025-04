Mamić otkrio što su mu rekli Šegon i Kralj: 'A ja sam im odgovorio da imam loša iskustva...'

Pola milijuna eura za slobodu - tako barem sumnja USKOK da su ljudi iz vrha financijskog sustava prije pet godina došli u Bosnu i Hercegovinu, i to pred Zdravka Mamića.

Odvjetnik Branka Šegona, Ljubo Pavasović Visković u USKOK-ovoj istrazi o trgovini utjecajem vidi nekoliko mana.

"Prvi je da u trenutku navodnih događaja on nikakvog društvenog utjecaja nema s obzirom na to da se radi o bivšem dužnosniku dakle on u tom trenutku nije na bilo kojoj funkciji koja bi mu davala težinu, a druga je što se sve navodi iz poslanice Zdravka Mamića koji malo jedne, malo druge, malo treće povlači po blatu. E sad moramo se odlučiti hoćemo li vjerovati onome tamo što on govori ili nećemo", poručio je Pavasović Visković.

Mamić o susretima

Protiv Šegona i Kralja USKOK je jutros istragu službeno i otvorio. Zdravko Mamić za RTL Danas uvjerava kako mu je taj dvojac u Ljubuški došao tri puta s jasnim riječima.

"Rekli su: mi smo ti, naše službe su ti pakirale taj postupak, mi smo podnijeli zahtjev USKOK-u da se krene u kazneno vođenje i mi smo sami to s prijateljima, i pozvali su se na prijatelje da imaju suglasnost za taj razgovor sa mnom od pomoćnika ili savjetnika Mladena Bajića i Slavka Linića", naveo je Mamić.

Iako mu je, kaže, priča bila uvjerljiva, ponudu je odbio.

"Oni su tražili da im ja to predam unaprijed, ja to nisam htio. I rekao sam da imam loša iskustva i da svaki put kad sam davao novac, sam završio s optužnicom", tvrdi osuđenik i bivši čelnik Dinama.

Zdravko Mamić za primanje mita optužio je i tri osječka suca koja su nakon njegovih optužbi uhićeni. I čeka se suđenje. Najviše mu je, kaže, u cijelom slučaju žao brata Zorana koji uvjerava, s ovim nema nikakve veze, dok neki koji bi trebali biti u procesu nisu.

"Kako sam to ja napravio zlodjelo i moj brat da smo mi presuđeni, a da u isto vrijeme proslavljeni sportaši - koji su ni krivi ni dužni. Da se razumijemo, sad će ispast da ja optužujem reprezentativce Luku Modrića, a da Bog da se meni desilo i mojoj djeci što ja želio njima, jer ljudi nit su krivi ni dužni, ali ako sam ja učinio djelo i moj brat onda kako oni nisu počinili preko čijih računa u novci kolali i to određena količina novca u milijunima eura i ostala još na računima jednoga od njih. Prema tome, ili smo svi u djelu ili nitko, ali vidimo da je država i pravosuđe nekome maćeha, a nekome majka", dodaje bjegunac od hrvatskog pravosuđa.

Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

'Novac im nisam dao'

O svim ovim optužbama svoj iskaz tužiteljima je dao Zdravko Mamić, a USKOK je nedavno, kako doznajemo, ispitao i Šegona i Kralja.

"USKOK je krenuo u istragu. Mislim da nisu u pravu i vjerujem da ćemo to kroz postupak dokazati", dodao je Pavasović Visković.

Pitali smo ga da li njegov klijent odbija da je novac nudio Mamiću, odvjetnik je poručio da ne može govoriti o tome kako se branio: "Nikakav novac nije dat, nikakav novac nije tražio. Ne mogu ništa više o tome govoriti".

Zdravko Mamić na kraju kaže kako Šegonu i Kralju pola milijuna eura nije dao.

"Kad sam ja rekao da ne dam novce unaprijed i nismo se dogovorili za poslije, poslije se nismo čuli. Inače, oni su meni i jednom prijatelju posredniku koji je posredovao u našem razgovoru instalirao aplikaciju Tremu za razgovore. To što sam ja otkrio i napravio da se lišimo kriminalaca - ja bih trebao Nobelovu nagradu dobiti, ja bih trebao biti predavač na pravosuđu na fakultetu", tvrdi Mamić.

Na kraju je poručio kako je spreman sutra se vratiti u Hrvatsku, da mu netko vrati postupak na početak!