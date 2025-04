Mamić ekskluzivno za RTL Danas otkrio u kojem scenariju je spreman vratiti se u Hrvatsku

Nakon što je USKOK pokrenuo istragu protiv bivšeg pomoćnika ministra financija Branka Šegona i bivšeg zamjenika ravnateljice Porezne uprave Tihomira Kralja zbog sumnje na trgovanje utjecajem, reporterka RTL-a Danas Ivana Ivanda Rožić razgovarala je s bivšim čelnikom Dinama i bjeguncem od hrvatskog pravosuđa Zdravkom Mamićem.

Naime, USKOK ih sumnjiči da su Mamiću nudili 500.000 eura u zamjenu za povoljan pravosudni epilog u vrijeme kada je Slavko Linić bio ministar financija. Cijelu je priču pokrenuo sam Mamić koji je na jednoj od svojih konferencija za medije teško opružio spomenuti dvojac.

Mamić je već svoj iskaz dao tužiteljima, a kako je RTL Danas prvi doznao prije šest dana, u USKOK-u su ispitani Šegon i Kralj.

USKOK je otvorio istragu protiv Branka Šegona i Tihomira Kralja. To je bilo na temelju vaših tvrdnji. Vi ste to rekli na konferenciji za novinare. Što kažete, je li vas iznenadio potez Ivana Turudića?

Nije on USKOK, ali ugodno me iznenadio postupak USKOK-a. Jer oni su pokrenuli tu istragu. Nisam iznenađen, dosta sam ravnodušan jer je u mom predmetu od početka kad je krenuo, od 2015. godine, sve što je rađeno, rađeno je političkim dogovorom, montiranom procesom i namještaljkom pa tako i njihov dolazak i ova situacija u kojoj su se našli. Oni su meni došli u Ljubuški tri puta i rekli - kako su oni obnašali funkciju zamjenika ministra financija, odnosno zamjenika šefice Porezne uprave. I oni su to meni rekli, to je javno poznata stvar. Rekli su, naše službe su ti pakirale taj postupak, mi smo podnijeli zahtjev USKOK-u da se krene u tvoje kazneno vođenje i mi ćemo to sami zajedno s naših prijateljima… I pozvali su se na prijateljstvo, odnosno da imaju suglasnost za razgovor sa mnom od pomoćnika ili savjetnika državnog odvjetnika, gospodina Mladena Bajića i gospodina bivšeg ministra financija Slavka Linića. Meni je to bilo dosta uvjerljivo s obzirom na to da sam ja znao što su oni obnašali i da sam znao kako su se u to vrijeme meni namještao taj postupak koji me i dan danas prati.

Oni su vam rekli da im morate dati novac?

Oni su mene tražili da im ja dam 500.000 eura što sam ja rekao da nemam nikakav problem s tim, da ću im to dati. Ali oni su tražili da im ja to predam unaprijed, a ja to nisam htio. Rekao sam da imam loša iskustva i svaki put kad sam dao novac, da sam završio s optužnicom. Imam optužnicu gdje sam prijavio trojicu sudaca koji su sudjelovali u mom suđenju u Osijeku, to su Krušlin, Kvesić i Vekić i predsjednik suda poslije Vrban. Svi su oni sudjelovali u mom procesu, svi su procesuirani, uhićeni i tako dalje. Nažalost još nije došlo do suđenja u tom slučaju jer samo je prošlo četiri mjeseca manje do pet godina otkad sam ja prijavio to njihovo zlodjelo i mislim da je to pravosuđe pustilo niz vodu, da zaštiti svoje kolege. Nenormalno je da tako jedno zlodjelo koje su počinili njihove kolege, uskočki suci. Ili je pravosuđe tako ravnodušno. Još je pet mjeseci do punih pet godina kako nije počela rasprava protiv tih sudaca.

Mislite li da ćete imati nekog benefita od svega toga? S obzirom na to ipak se pokrenulo s mrtve točke nešto na temelju svega što se dosad rekli, uključujući suce, pa evo sad Šegona i Kralja? Mislite li da će to netko cijeniti, odnosno da će vam se nešto oprostiti?

Ne da ne mislim da će se cijeniti, nego upravo suprotno se događa. Ja sam prijavljujući ove suce, gdje se na kraju dokazala svaka riječ koju sam izrekao da je točna. Oni su lišeni sudačkih dužnosti, a ja sam dobio jedno djelo, a moj brat je dobio dva djela. Pazite, anđeo koji se zove Zoran Mamić, ni kriv ni dužan, jer sam ga spomenuo da me vozio u autu prema Širokom Brijegu na sastanak gdje sam imao sa sucem Kvesićem i gdje sam rekao bratu da u jednom trenutku preda jednoj osobi u klubu novac. Niti je on znao kome ga dajem ni zašto niti me pitao. On može dobiti 10 godina zatvora jer sam ga ja slučajno spomenuo da je on bio u nekoj stvari koja je meni trebala biti pri ruci. Da mi je bio vozač ili da mi je posudio neke novce. Prema tome, što ću očekivati od takvog sustava?

Jeste li ogorčeni na sve?

Ne da sam ogorčen, ne znam kako sam uopće živ koliko sam ogorčen. Pratili ste moje suđenje od početka, neka mi netko objasni u ovoj Hrvatskoj kako sam to ja napravio zlodjelo ili moj brat, da smo mi presuđeni, a da u isto vrijeme proslavljeni sportaši koji su ni krivi ni dužni… jer, sad će ispasti da ja optužujem reprezentativce, Luku Modrića, a da Bog da se dogodilo meni ili mojoj djeci što bih ja želio njima. Ljudi niti su krivi ni dužni. Ali ako ja kažem sada, ako sam ja počinio djelo i moj brat, pa onda kako nisu oni počinili preko čijeg računa su novci kolali, a određena količina novca, i to u milijunima eura, je ostala još na računima jednoga od njih. Prema tome, ili smo svi u djelu ili nitko nije. Ali vidimo da je nekome država i pravosuđe maćeha, a nekome majka. Naravno da ja znam nakon, kad se to pokrenulo, kad je došla Vlada u kojoj se bio ministar Ostojić, koji je osobno vodio istragu protiv mene, koordinirao, ili ministar Jovanović koji je najavio da će isušiti močvaru, sve su oni to provodili zajedno s Dinkom Cvitanom.

Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Netko Dinka Cvitana mora pitati, koji je tada bio državni odvjetnik, po kojem kriteriju i po kojem zakonu je on rekao - braća Mamić idu u zatvor. A ja znam kad je to izrekao, i to sam govorio na kolegiju. Bio je tamo i bivši šef SOA-e Lozančić, koji je tada govorio u prisustvu bivšeg suca, predsjednika suda u Osijeku Rašića, kako su suci tamo sudjelovali i radili s pripadnicima mafije slavonske i osječke. I kako su ti suci koje sam ja poslije strpao u zatvor bili na vezi s tim sucima. I onda je Cvitan rekao, tamo je bio i Zorka Fumić iz Osijeka, također s Rašićem, bio je ovaj šef Krim a iz MUP-a Vitomir Bijelić.

Onda je Cvitan rekao - vidjeli ste sada što se radi u Osijeku. Rašiću je rekao - ili ćete braću Mamić na pet ili više godina staviti u zatvor, ili ja sutra dolazim u Osijek uhititi vaše suce.

Kad ste vi odbili taj novac dati Šegonu i Kralju, jesu li oni pokušali ponovno ili? Što se onda događalo?

To je bio naš treći susret u Ljubuškom kad sam ja rekao da definitivno rekao da ne dam novce unaprijed. Nismo se dogovorili za posao i poslije se nismo čuli. Inače, čak su oni meni i jednom prijatelju, našem posredniku koji je posredovao našem sastanku, montirali aplikaciju Tremu preko koje smo mi komunicirali. Ma ja ne želim nikome loše. Međutim, meni je žao da ne postoji neko istraživačko novinarstvo, da profesionalno ide ispitati od početka kako je taj proces montiran. I to me ne zanima sada, hoće li USKOK tako duboko ići jer će vrlo lako dokazati. Dinamo je 150 puta bio predmet provjere Porezne uprave i inspekcija i nikad nismo imali jedan problem. Sjećam se tada kad je bio obračun nove Vlade koja je došla na vlast, u kojoj su bili i Ostojić i Jovanović, i Beretina. Ostojić je vladao MUP-om. On nije bio političko lice kao ministar, nego je on preko Bertine bajpasirao tadašnjeg ravnatelja Vladu Dominića i Vlado Dominić se dnevno družio sa mnom.

Naravno i da je znao ne bi mi rekao, ali se ne bi družio sa mnom. Družio se dnevno sa mnom skoro svaki dan. Nije imao pojma da se o meni vodi istraga jer su oni pustili Vladu Dominića. On im je bio, po njihovim glavama, fikus kao ravnatelj policije. Oni su složili tako da ministar Ostojić može biti i ministar i ravnatelj. On je preko Bertine upravljao kompletno operativno MUP i obračunavao. Plod tog obračuna apsolutno je obračun prema braći Mamić koji su stvorili, gle čuda, čudo od nogometne reprezentacije i čudo od Dinama, to je epski. Ja nisam čovjek koji kuka, ali bio bi spreman sutra ići u zatvor samo da mi netko omogući… Ne u zatvor, vratiti se u Hrvatsku. Krivo sam rekao. Ne zato što mi fali, zato što ju što ju ljubim, zato što vjerujem u nju. Ali bio bih se spreman vratiti da mi netko vrati od početka postupak i da se vidi kakva je to montaža, da imam ravnopravnu situaciju. Pa to je nevjerojatno da je toliko sudaca pala u tom Osijeku. I dalje oni tvrde da ja imam regularne uvjete u Osijeku.

Mislite li da će se to dogoditi?

Ja ću dobiti sto godina robije da vam kažem. Sadašnji šef USKOK-a je čovjek koji prošli mjesec je osam dana bio za redom na običnoj optužnici mojoj u zastupanju optužnice u Osijeku. Pa ako šef USKOK-a ima vremena da u mjesec dana boravi osam u Osijeku, a Mitrović koji me sudi nema pojma o spisu. To po njegovim pitanjima vidiš da nema pojma, nije on kriv. Nema pojma, ne razumije se u sportsko pravo i u način poslovanja u sportu. Nemam protiv čovjeka ništa osobno, on nije pročitao jednu stranicu spisa. To je lako vidjeti po njegovim pitanjima da on nema pojma u čemu se našao, ali ima pojma i bit će novi predsjednik Županijskog suda u Osijeku. Pa zar vi stvarno mislite da će Sven Mišković, koji je osam dana u mjesecu tamo i Mitrović, koji sudi meni, propustiti priliku da za svoje karijere rebnu Mamiće na novih deset i više godina?

U Hrvatskoj vas ne zanima istina i jednostavno to što sam ja otkrio i što sam ja napravio da se lišimo ovih kriminalaca, pa ja bih trebao dobiti Nobelovu nagradu. Ja bih trebao predavač biti na pravosuđu, na fakultetu kako se doskočilo kriminalu, a ne da mi se montira takav postupak. Pa kako sam ja to upropastio Dinamo? Kad su oni došli na vlast, ovi svi kojima sam ja pričao sada, a da spomenem da je tada na vlasti bio direktor generalni Velimir Zajec, legenda kluba i Barišić predsjednik. Ostavili su mi 150 milijuna eura duga i oni su svi danas pošteni. Braća Mamić su kriminalci koji su podmetnuli leđa da tu hrvatsku svetinju uzdignu na najveći nivo i naravno da imamo najveći obol uz igrače i trenere na rezultate hrvatske reprezentacije. Citirat ću predsjednika Tuđmana kad sam ga pitao družeći se s njim 1991. i 1992. godine, kad je sanjao da Dinamo odigra prijateljsku utakmicu s nekim u Europi. Ja kažem - predsjedniče, pa kako vam je to važno? Pa sine moj, kaže, za Hrvatsku nikad nije ni čuo, kako će netko znati za ime Hrvatska? Jer tada nismo bili ni u Olimpijskom odboru niti međunarodnim institucijama.

I ja sam tada doveo u njemački Bochum jer je moj brat igrao tamo. Poslije je nastala Francuska '98. Zamislite, moj brat je reprezentativac '98., treći na svijetu. Moj brat je igrao dvanaest godina u Bundesligi. Moj brat je bio viceprvak svijeta. Najtrofejniji je djelatnik u povijesti Dinama s 28 trofeja. Čovjek je stalno na optužnicama, za što? Sram neka ih bude sve. Evo, to im imam poručiti. Razočaran sam do epskih razmjera. Ali stidjet će se jednog dana, jer valjda će netko progovoriti. Valjda će oni koji su mi bacali u poštanski sandučić, dok sam živio u Zagrebu iz Porezne uprave, kako su mi objašnjavali da su mi to namještali… Međutim, nisu se potpisivali. Valjda će jednog dana netko imati snage progovoriti da se vidi što je to radila Porezna uprava, ovi ljudi i što je radio Dinko Cvitan. Jer, oni su bili uvezani i oni su pakirali ljudima, ne samo meni, ali evo, ja govorim za mene i mog brata. Sram i može biti.