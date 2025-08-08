Požar kod Gaćeleza pod nadzorom, nema opasnosti za kuće

Novo:

Zračne snage napustile su požarište kod Gaćeleza u Dalmaciji, ali na terenu su i dalje vatrogasne postrojbe koje dogašuju vatru.

Uskoro kreće i ponovno uključivanje struje na tom području. Zapovjednik JVP Vodice Ivica Begić potvrdio da je situacija u jednom trenutku bila ozbiljna jer se približila kućama. Presudna pomoć bila je kanadera iz zraka zahvaljujući kojem je spriječeno širenje vatre, objavio je portal Info Vodice.

Staro:

Novi požar buknuo je na području Šibensko-kninske županije u petak poslijepodne. Kako donose Info Vodice, buknulo je na području Vodica,

Iz Javne vatrogasne postrojbe Vodice potvrdili su da su na terenu vatrogasci s više vozila.

Zbog intenziteta požara i blizine kuća, vatrogasci se prije svega fokusiraju na obranu objekata. Zatražili su i potporu zračnih snaga kako se buktinja ne bi proširila na naseljene dijelove Gaćeleza.

Oglasili su se i iz MORH-a: "U tijeku je angažiranje dva Canadaira CL-415 i dva AirTractora AT-802 na požarištu Gaćelezi, Šibensko-kninska županija."