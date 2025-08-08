SPAS DONIO KANADER /

Požar kod Gaćeleza pod nadzorom, nema opasnosti za kuće

Požar kod Gaćeleza pod nadzorom, nema opasnosti za kuće
Foto: Rtl

MORH je potvrdio da su za gašenje angažirali dva Canadaira CL-415 i dva AirTractora AT-802

8.8.2025.
18:42
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Novo

Zračne snage napustile su požarište kod Gaćeleza u Dalmaciji, ali na terenu su i dalje vatrogasne postrojbe koje dogašuju vatru. 

Uskoro kreće i ponovno uključivanje struje na tom području. Zapovjednik JVP Vodice Ivica Begić potvrdio da je situacija u jednom trenutku bila ozbiljna jer se približila kućama. Presudna pomoć bila je kanadera iz zraka zahvaljujući kojem je spriječeno širenje vatre, objavio je portal Info Vodice

Staro

Novi požar buknuo je na području Šibensko-kninske županije u petak poslijepodne. Kako donose Info Vodice, buknulo je na području Vodica, 

Iz Javne vatrogasne postrojbe Vodice potvrdili su da su na terenu vatrogasci s više vozila.

Zbog intenziteta požara i blizine kuća, vatrogasci se prije svega fokusiraju na obranu objekata. Zatražili su i potporu zračnih snaga kako se buktinja ne bi proširila na naseljene dijelove Gaćeleza.

Oglasili su se i iz MORH-a: "U tijeku je angažiranje dva Canadaira CL-415 i dva AirTractora AT-802 na požarištu Gaćelezi, Šibensko-kninska županija."

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SPAS DONIO KANADER /
Požar kod Gaćeleza pod nadzorom, nema opasnosti za kuće