Nakon brojnih problema koji su zadnje vrijeme zadesili Boeing, od ispadanja vrata do smrtonosnih turbulencija, jučer je osvanula vijest kako je Transport Canada naredio hitnu direktivu o plovidbenosti kojom se propisuju temeljiti vizualni pregledi glavnog stajnog trapa (MLG - Main Landing Gear) na zrakoplovima Airbus A220-100 i A220-300 zbog mogućeg nedostatka osigurača.

Naime, provjere održavanja otkrile su da na lijevom glavnom stajnom trapu zrakoplova A220 nedostaje igla osigurača! Nedostatak ili oštećenje igle potencijalno bi mogao rezultirati kolapsom MLG sklopa tijekom polijetanja.

Croatia Airlines u svojoj floti ima jedan zrakoplov Airbus A220. Međutim, zrakoplovni stručnjak Alen Šćurić uvjerava nas da njihov avion nije među serijskim brojevima modela koje je potrebno provjeriti. Radi se o avionu novije proizvodnje pa ako su i ustanovili grešku, onda su je otklonili u proizvodnji. Ipak, postavlja se pitanje kako je moguće da na avionu nedostaje bitna igla osigurača.

"Radi se o jednoj grešci koja je ustanovljena, o jednom malom dijelu, i nije neki 'big deal' iako sad svi dižu dramu oko toga jer je ovo prvi puta da i Airbus ima problem. Kod Boeinga je to na žalost postalo pravilo. Doslovce svaka dva, tri tjedna imate neki problem zbog kojih se i prizemljuju avioni i govorimo o vrlo ozbiljnom problemima. To je panel vrata koji je ispao i dva aviona koja su se srušila gdje je poginulo 346 ljudi. Svi njihovi modeli su u zadnje četiri godine imali ozbiljnih problema. S time da su dva aviona prizemljena na više od dvije godine. To je bio planetarni smak svijeta, Kod Airbusa se ovo desilo prvi put", rekao je Šćurić i objasnio kako oni sada traže da svi avioprijevoznici provjere tu iglu, je li ona dobro postavljena.

To je red veličine, objašnjava stručnjak, sat vremena posla. Radi se o zanemarivom trošku i vremenu. Ako se ustanovi pogreška, otklanjanje traje desetak sati i košta oko 800 eura.

"Govorimo o vrlo maloj greški iako se ni takva ne bi smjela dogoditi", dodaje.

Najveći problem je što su tehnomenadžeri ubrzali proizvodnju

Srećom, imamo agencije koje kontroliraju takve stvari. Kada ustanove grešku, idu provjeriti na svim avionima da se slučajno ne bi dogodilo da je ta greška na više aviona, a ne samo na jednom ili dva na kojima je nađeno. Imaju li greške, pogotovo na Boeingu, veze s povećanom proizvodnjom aviona, Šćurić kaže:

"Covid je ubio proizvodnju Boeinga i nisu je uspjeli obnoviti. U prvom redu, ne zbog volje Boeinga da je ne obnovi nego zbog problema s nabavljačima. Treba vremena da se proizvodnja vrati nazad. Odnosno da počnu dobivati dovoljno dijelova. Najveći problem Boeinga i Airbusa u ovom momentu je taj što ne mogu isporučiti ni blizu onoliko aviona koliko bi trebali jer im nabavljači ne mogu isporučiti dijelove. Dešava se da se neki modeli aviona naprave, ali im fale motori, ili sjedalice. Ali, ono što je istina da su tehno menadžeri ubrzali proizvodnju i smanjili kontrolu. Smanjili su broj ljudi. Najveći problem kod Boeinga je nedostatak korporativne kulture, odnosno nedostatka kontrole i onda se desi onakav propust kao što je ispadanje vrata. A to se dogodilo zato što netko nije zašarafio", objašnjava Šćurić i dodaje "To je nepojmljivo".

"Kako je moguće da je netko samo provizorno stavio vrata. To je dokaz da imate radnike koji su demotivirani i koje boli briga i nemate kontrolu. Nemate dovoljno inženjera koji će u finalnom proizvodu proći prvi, drugi, treći, četvrti stupanj kontrole", zaključuje.

Nakon svih problema koje je Boeing imao, ustanovili su da im je prodaja pala. Radi se o nekih 25 milijardi koje su izgubili na nekakvim glupostima da bi ostvarili dvije tri milijarde profita. Sad je Boeing okrenuo priču i dobio novog direktora i najavljuje kako će se vratiti na staru slavu Boeinga.

Tehnomenadžeri u excelici gledaju kako da nešto pojeftine

"Hoće li se to desiti, kada i u kojoj mjeri, ja nisam previše optimističan. Ono što je najgore je što proizvodnju aviona danas vode tehnomenadžeri, a ne inženjeri, koji samo u excel tablicama gledaju kako da nešto pojeftine".

Kao primjer, Šćurić je naveo kako je Boeing prodao svoju tvornicu trupova. Tako su došli do novca, planirali su pojeftiniti proizvodnju.

"Ta tvornica Spirit AeroSystems užasno je fušarila da bi oni mogli imati te užasno niske cijene. Imali su jako nisku cijenu radne snage, ljudi su im odlazili. Ostali su bez kvalitetnih radnika, imali su demotivirane radnike. U toj tvornici se desio i taj panel vrata koji nije bio zašarafljen. Boeing je zatim, 15 godina kasnije, otkupio nazad tvornicu za 8,5 milijardi dolara. Ustanovili su da je moraju uzeti nazad je će u protivnom sve otići k vragu. To je samo dokaz kad javnost i struka natjeraju Boeing da nešto napravi, a tehnomenadžeri su prije toga napravili glupost. Lijepo je izgledalo na papiru - sad ćemo mi dobiti 5 milijardi i imat ćemo jeftinije trupove - kako je to pametna ideja".

To je problem u svim segmentima društva, ali kad se dogodi na avionu onda pogine nekoliko stotina ljudi. Ako se to dogodi kod auta, kupit ćete drugu marku, ali imate samo dva proizvođača aviona - Boeing i Airbus. na pitanje u kojem bi on avionu rađe letio, Šćurić kaže:

"Nisam paničar. Ako mi kaže EASA ili FAA da je avion OK, onda ja to vjerujem. Iako sada ne možete ni FAA vjerovat nakon fijaska s Boeingom 737. Airbus je sad trenutno daleko sigurniji avion od Boeinga. Da sad avioni nešto pretjerano padaju, pa i nije. Godišnje pogine 150 ljudi na 5,5 milijardi prevezenih putnika. Nije da se osjećam pretjerano nesigurno, ali da se morate pitati oko nekih stvari - morate. Da moram birati, sjeo bih u Airbus, uopće nema govora. Nekad je bio stav 'If it's not Boeing, I'm not going' (Ako nije Boeing, ne idem), a danas je 'If it is Boeing, I'm not going' (Ako je Boeing, ne idem). Airbus je nebo i zemlja. Daleko je kvalitetniji i sigurniji avion", zaključio je stručnjak.

