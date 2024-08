Transport Canada izdao je hitnu direktivu o plovidbenosti (AD) kojom se propisuju temeljiti vizualni pregledi glavnog stajnog trapa (MLG) na zrakoplovima Airbus A220-100 i A220-300 zbog mogućeg nedostatka osigurača, javlja Skies.

Direktiva je izdana nakon što su provjere održavanja otkrile da na lijevom glavnom stajnom trapu zrakoplova A220 nedostaje igla osigurača. Direktiva se odnosi na Airbus A220-100 (model BD-500-1A10) sa serijskim brojevima u rasponu od 50001 do 50065 i 50067 do 50076, kao i -300 (model BD-500-1A11) sa serijskim brojevima od 55001 do 55284, 55286 i 55289.

Prema Transport Canadi ako igla osigurača nedostaje ili je oštećena, to bi moglo uzrokovati "značajnu preraspodjelu opterećenja u sklopu MLG i smanjiti sposobnost sklopa MLG da izdrži ta opterećenja, što bi potencijalno moglo rezultirati kolapsom MLG sklopa tijekom polijetanja".

Hitni AD propisuje da unutar 24 ciklusa leta od datuma stupanja na snagu 3. kolovoza, osoblje za održavanje mora izvršiti detaljan vizualni pregled sklopa kućišta igle kako bi se potvrdilo prisustvo i pravilna ugradnja igala osigurača igle. Ako se utvrdi da igla osigurača nedostaje ili je neispravno postavljena, potrebno je kontaktirati Airbus Canada radi rješavanja ovog problem.

Airbus A220 proizvodi se na dvije lokacije: Mirabel i Mobile, a Mirabel služi kao konačna montažna linija.

Airbus je 2022. proizvodio ukupno pet A220 mjesečno, ali je radio na povećanju proizvodnje na 14 zrakoplova mjesečno – 10 u Mirabelu i četiri u Mobileu.

Krajem srpnja, OEM je potvrdio da se nada postići ovaj cilj do 2026.

