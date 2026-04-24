Ženu napao medvjed dok je bila sa sinom na mobitelu

Poljska policija i žrtvin sin potvrdili su da je 58-godišnju ženu ubio medvjed u Poljskoj. Napad se dogodio u udaljenom planinskom području kada su žena i njezin 27-godišnji sin odvojeno šetali šumom u blizini grada Płonne u jugoistočnoj regiji Bieszczady, piše BBC.

Vatrogasac na mjestu događaja rekao je za TVN24 da je, prema riječima ženinog sina, razgovarao s njom telefonom kada ju je čuo kako vrišti: "Medvjed, medvjed!" i telefon se ugasio. Sin je podigao uzbunu, ali do dolaska hitne pomoći žena je bila mrtva.

Vatrogasac je rekao da je žena imala "posjekotine i teške" ozljede glave. Općina Bukowsko pozvala je ljude u tom području da se suzdrže od ulaska u šumska područja "zbog smrtonosnog napada medvjeda na ženu u Płonni" u objavi na društvenim mrežama. Poljska je dom za oko 100 smeđih medvjeda, a većina živi u Bieszczadyju. Smrtonosni susreti između ljudi i životinja izuzetno su rijetki. Posljednji zabilježeni smrtonosni napad u Poljskoj dogodio se 2014. godine.

Jedva su je pronašli zbog teškog terena

Paweł Giba, glasnogovornik lokalnih hitnih službi, rekao je da su vatrogasci primili poziv od sina oko 10.30 sati po lokalnom vremenu. Vatrogasne ekipe i policija su poslane, ali pristup mjestu događaja bio je otežan teškim terenom i nedostatkom telefonskog signala. Lokalna policajka, narednica Anna Oleniacz, izjavila je za poljski portal Onet:

"Baš kad je medvjed napao 58-godišnju ženu, njezin 27-godišnji pratilac se na trenutak odmaknuo. Kad se vratio i vidio da je ozlijeđena, pozvao je pomoć".

"Sigurno je stala na njega. Kad medvjed legne, to je kao hrpa tamne zemlje. Kad udari, nema bijega", rekao je drugi žrtvin sin. Izabela Jurkowska-Hanus, okružna tužiteljica u Sanoku, koji pokriva općinu Bukowsko, rekla je za TVN24 da do tada nije bilo drugih okolnosti koje bi ukazivale na uzrok smrti osim onog prijavljenog. Prema izvješćima, majka i sin bili su u šumi i skupljali rogove tijekom sezone linjanja jelena.

"U ovo doba godine, medvjedi koji su se probudili iz zimskog sna dolaze na ovakva mjesta, blizu ljudskih domova, u potrazi za hranom. Ovo je bio neočekivani susret i za medvjeda i za čovjeka", objasnio je Wojciech Jankowski, glasnogovornik Šumskog okruga Lesko.

