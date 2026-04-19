OZLIJEĐENI SU  /

Medvjed napao američke vojnike tijekom vojne vježbe

Medvjed napao američke vojnike tijekom vojne vježbe
Foto: Ken Marsh/ImageSource/Profimedia

Baza obuhvaća 259 četvornih kilometara unutar općine Anchorage, gdje slobodno luta do 350 crnih i 75 smeđih medvjeda

19.4.2026.
8:36
Ken Marsh/ImageSource/Profimedia
Dva američka vojnika su ozlijeđena nakon susreta sa smeđim medvjedom na planinskom području za obuku u Anchorageu na Aljasci, priopćila je u petak vojska. Vojnici su se s medvjedom 'obračunali' uz pomoć suzavca.

Incident se dogodio u četvrtak dok su vojnici sudjelovali u "treningu kopnene navigacije" u Arctic Valleyju, dijelu područja za obuku zajedničke baze Elmendorf-Richardson, ali nema puno detalja o događaju jer je sve još uvijek pod istragom, piše AP

"Sigurnost i dobrobit našeg osoblja naš je najveći prioritet", rekao je potpukovnik Jo Nederhoed, glasnogovornik 11. zračnodesantne divizije američke vojske, u e-poruci za Anchorage Daily News. Dodao je da su vojnici primili medicinsku skrb, a njihovo stanje nije poznato dok o svemu ne bude obaviještena njihova obitelj. 

Odjel za ribarstvo i divljač Aljaske istražuje ono što se čini kao "obrambeni napad" medvjeda koji je nedavno izašao iz jazbine. 

Područje u blizini mjesta gdje se incident dogodio zatvoreno je za rekreacijske aktivnosti od strane dužnosnika baze, priopćio je odjel. Istražitelji su prikupili uzorke s ciljem pozitivne identifikacije vrste i spola medvjeda.

Baza obuhvaća 259 četvornih kilometara unutar općine Anchorage, gdje slobodno luta do 350 crnih i 75 smeđih medvjeda.

POGLEDAJTE VIDEO Umjesto njemačkog ovčara sada je tu robopas: Vatrogasci u ispomoć dobili umjetnu inteligenciju

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
VOYO logo
