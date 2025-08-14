Zasula ih iznenadna kiša: Više od 30 mrtvih, hodočasnici nestali u stravičnim poplavama
Televizijska snimka prikazuje hodočasnike kako plaču od straha dok voda poplavljuje selo
Nakon iznenadne, obilne kiše u indijskom Kašmiru poginule su najmanje 34 osobe, a više od 200 je nestalo, rekli su dužnosnici u četvrtak, što je druga takva katastrofa na području Himalaja u nešto više od tjedan dana.
Incident se dogodio u gradu Chasoti u okrugu Kishtwar, odmorištu na popularnoj hodočasničkoj ruti. Prije nešto više od tjedan dana obilna poplava i klizišta progutali su cijelo selo u himalajskoj državi Uttarakhandu.
Kishtwar at least 30 people, have died and more than 200 are missing after a massive cloudburst struck Chositi village in Jammu and Kashmir's Kishtwar district on Thursday, triggering flash floods and large-scale destruction.
Najnovija poplava odnijela je javnu kuhinju i sigurnosni punkt postavljen u selu, odmorište na hodočasničkoj ruti do hrama Machail Mata, rekao je jedan od dužnosnika koji nije želio biti imenovan jer nije ovlašten razgovarati s medijima o incidentu. "Veliki broj hodočasnika okupio se na ručku i odnijela ih je voda", rekao je dužnosnik.
Ljudi plakali od straha
Machail yatra je popularno hodočašće u himalajsko svetište Machail Mate na velikoj nadmorskoj visini, jednu od manifestacija božice Durge, a hodočasnici pješače do hrama iz Chasotija, gdje završava cesta za vozila. "Vijesti su sumorne i točne, provjerene informacije iz područja pogođenog prolomom oblaka sporo stižu", rekao je Omar Abdullah, glavni ministar indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmir, u objavi na X-u.
Televizijska snimka prikazuje hodočasnike kako plaču od straha dok voda poplavljuje selo. Katastrofa se dogodila u 11.30 sati po lokalnom vremenu, rekao je Ramesh Kumar, povjerenik okruga Kishtwar, novinskoj agenciji ANI, dodajući da su lokalna policija i službenici za odgovor na katastrofe stigli na mjesto događaja. "Aktivirani su i timovi vojske i zrakoplovstva. Operacije potrage i spašavanja su u tijeku", rekao je Kumar.
A massive cloudburst has struck the Chishoti area in Jammu & Kashmir's Kishtwar, along the route to the Machail Mata Yatra.
As per initial reports heavy losses are feared.
Our thoughts and prayers are with the victims, their families, and all those affected by this calamity. pic.twitter.com/fFP4860Gty
Prema Indijskom meteorološkom zavodu, prolom oblaka je iznenadni, intenzivni pljusak od preko 100 mm kiše u samo jednom satu koji može izazvati iznenadne poplave, klizišta i razaranja, posebno u planinskim regijama tijekom monsuna.
Lokalni meteorološki ured u Srinagaru predvidio je intenzivne pljuskove za nekoliko regija u Kašmiru u četvrtak, uključujući Kishtwar, upozoravajući stanovnike da se drže podalje od labavih konstrukcija, električnih stupova i starog drveća jer postoji mogućnost klizišta i bujičnih poplava.
