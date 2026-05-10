FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OBJAVLJENE SNIMKE /

Zabili se autom punim eksploziva u policijski punkt: Ubijeno najmanje 15 policajaca

Zabili se autom punim eksploziva u policijski punkt: Ubijeno najmanje 15 policajaca
×
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

U Pakistanu je tijekom godine zabilježeno sveukupno 5397 terorističkih incidenata

10.5.2026.
10:58
Hina
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Najmanje 15 policajaca je ubijeno u samoubilačkom napadu na sigurnosni objekt u sjeverozapadnoj pakistanskoj pokrajini koja graniči s Afganistanom, rekli su dužnosnici u nedjelju.

Napad se zbio u okrugu Bannu u pokrajini Hajber Pahtunvi, gdje su se teroristi tijekom noći automobilom punim eksploziva zabili u kontrolni policijski punkt. Nakon napada je došlo do intenzivne pucnjave. 

"Najmanje 15 policajaca je ubijeno", kazao je dužnosnik regionalne policije za njemačku agenciju dpa. Također, tri osobe su ranjene u napadu, dodao je.

Objeljene snimke

Lokalni mediji su objavili snimke razrušene zgrade i spasilaca koji traže tijela. Sjeverozapadna pokrajina na granici s Afganistanom se desetljećima suočava s militantnim skupinama i neprestanim napadima.

Zabili se autom punim eksploziva u policijski punkt: Ubijeno najmanje 15 policajaca
Foto: Ahmad Kamal/Xinhua News/Profimedia

Pokrajina je 2025. zabilježila 3811 terorističkih incidenata, uključujući 16 samoubilačkih napada.

U Pakistanu je tijekom godine zabilježeno sveukupno 5397 terorističkih incidenata, uključujući 27 samoubilačkih napada, prema uredu za odnose s javnošću pakistanske vojske (ISPR).

Pakistan tvrdi da je došlo do povećanja broja terorističkih incidenata otkako su afganistanski talibani preuzeli kontrolu u Kabulu 2021.

POGLEDAJTE VIDEO: Afganistan započeo, Pakistan uzvratio: 

PakistanNapadPolicijaTerorizam
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike