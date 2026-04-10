Pratite uživo slijetanje posade Oriona na Zemlju: Četvero astronauta vraća se iz svemira

Nakon 10 fascinantnih dana duboko u svemiru, četvero astronauta misije Artemis II trebalo bi sletjeti u Tihi ocean oko 2 sata ujutro po hrvatskom vremenu.

Astronauti Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch, uz kanadskog kolegu Jeremyja Hansena, završit će time prvu misiju do Mjeseca nakon više od pola stoljeća.

Ponovni ulazak posade Oriona u atmosferu vrlo je riskantan. Naime, svemirska letjelica u tom će trenutku juriti u debeli unutarnji pojas Zemljine atmosfere brzinom od oko 40.235 km/h. Očekuje se da će temperature izvan kapsule skočiti na oko 2.760 stupnjeva Celzijevih.

Veliki rizici tijekom slijetanja

Ako se toplinski štit ošteti, to bi moglo dovesti do katastrofalnog kvara, a ne postoji mehanizam za bijeg koji bi astronaute mogao spasiti u toj fazi putovanja.

Drugim riječima, zakaže li toplinski štit prilikom povratka astronauta na Zemlju, posada bi poginula.

Toplinski štit je poseban premaz nanesen na donji dio svemirske letjelice i ključni dio hardvera dizajniran za zaštitu astronauta od ekstremnih temperatura dok se spuštaju natrag na Zemlju.

Administrator NASA-e Jared Isaacman rekao je da će "lakše disati kada astronauti prođu kroz ponovni ulazak u atmosferu i kada svi budu pod padobranima i u vodi" kod obale San Diega.

Odvajanje modula

Tijekom povratka na Zemlju, Orion će proći kroz tri korekcijska testa kako bi se osiguralo da je posada spremna za sigurno slijetanje. Posljednje izgaranje dogodit će se oko pet sati prije kritične točke u kojoj Orion počinje ponovno ulaziti u Zemljinu atmosferu.

Kada posada bude spremna u svojim svemirskim odijelima, modul posade odvojit će se od servisnog modula koji sadrži motore odgovorne za izgaranje, a koji upravljaju svemirskom letjelicom i pokreću je kroz svemir. Taj modul sigurno će izgorjeti u atmosferi.

Na visini od 120 kilometara iznad Zemlje, Orion će prvi put početi osjećati učinke svoje atmosfere. NASA kaže da će se pregrijana plazma nakupljati oko letjelice "unutar nekoliko sekundi" kako se trenje s atmosferom povećava.

Odvajanjem modula za posadu i servis otkrit će se toplinski štit koji će posadu zaštititi od ekstremne topline ponovnog ulaska u atmosferu. NASA kaže da će komunikacija s posadom biti privremeno blokirana plazmom.

Letjelicu će usporiti padobranima

Nakon što Orion prođe kroz vrućinu ponovnog ulaska, poklopac koji štiti njegov prednji dio bit će odbačen kako bi se omogućilo otvaranje padobrana i usporavanje letjelice.

Dva padobrana širine 7 metara aktivirat će se na visini od 7.500 metara i usporiti kapsulu na 480 kilometara na sat.

Na 2967 metara, otvorit će se tri pilotska padobrana širine 3,3 metra kako bi povukla posljednja tri glavna padobrana. Glavni padobrani širine 35 metara usporit će Orion s oko 209 kilometara na sat na samo 27 kilometara na sat za slijetanje.

Brod za spašavanje

NASA kaže da bi modul za posadu mogao sletjeti uspravno, naopako ili na bok. Jednom kada se nađe u vodi, oko vrha letjelice napuhat će se sustav od pet narančastih zračnih jastuka koji će okrenuti kapsulu u uspravan položaj kako bi posada mogla sigurno izaći.

Brod za spašavanje USS John P Murtha već je napustio luku i krenuo prema ciljanoj zoni u Tihom oceanu.

