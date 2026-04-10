Artemis juri prema Zemlji: Prije nego što sleti, letjelica mora proći 'kritični test'

Četvero astronauta misije Artemis II na povratku s prvog putovanja na Mjesec s posadom u više od pola stoljeća, u petak juri natrag prema Zemlji u svemirskoj letjelici Orion u obliku žele bombona, ciljajući na slijetanje u Tihi ocean kod Kalifornije.

Završnica NASA-ine desetodnevne misije trebala bi započeti odvajanjem Orionove kapsule za posadu od njezinog servisnog modula, nakon čega slijedi ulazak u Zemljinu atmosferu i šestominutni prekid radio-veze prije no što se kapsula padobranima spusti u more.

Ako sve prođe prema planu američki astronauti Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch, s kanadskim astronautom Jeremyjem Hansenom, sletjet će u ocean nešto poslije 20 sati po istočnoameričkom vremenu kod obale San Diega.

Lansirani prije 10 dana

Četvorka je poletjela s floridskog Cape Canaverala 1. travnja. Lansirani su u početnu orbitu oko Zemlje NASA-inom divovskom raketom Space Launch System (SLS), prije nego što su krenuli oko tamne strane Mjeseca i uputili se dublje u svemir nego bilo koji ljudi prije njih.

Time su postali i prvi astronauti koji su letjeli blizu Mjeseca od programa Apollo šezdesetih i sedamdesetih. Glover, Koch i Hansen ispisali su povijest i kao prvi crni astronaut, prva žena i prvi neamerički državljanin koji su sudjelovali u lunarnoj misiji.

Njihovo putovanje, koje je uslijedilo nakon testnog leta bez posade Artemis I iz 2022. godine, ključna je generalna proba za planirani pokušaj slijetanja astronauta na površinu Mjeseca kasnije u ovom desetljeću, prvi put od misije Apollo 17 krajem 1972. godine.

Krajnji cilj programa Artemis je dugoročna ljudska prisutnost na Zemljinom satelitu kao odskočna daska za buduće istraživanje Marsa.

Kritičan test pri povratku na Zemlji

U povijesnoj paraleli s erom Apolla iz vremena hladnog rata, misija Artemis II odvijala se u pozadini političkih i društvenih previranja, uključujući američki vojni sukob koji se pokazao nepopularnim u zemlji.

Povratak na Zemlju podvrgnut će letjelicu Orion kritičnom testu njezina toplinskog štita koji je pretrpio neočekivanu razinu oštećenja tijekom ulaska u atmosferu pri testnom letu 2022. godine.

NASA-ini inženjeri stoga su izmijenili putanju spuštanja za Artemis II kako bi smanjili akumulaciju topline i rizik od izgaranja kapsule.

Ipak, s Orionom koji u atmosferu ulijeće brzinom od oko 40.235 km/h, očekuje se da će temperature izvan kapsule skočiti na oko 2.760 stupnjeva Celzijevih.

