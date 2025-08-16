UŽAS U NJEMAČKOJ /

Upozorava se, ali opet se ponavlja! Majka ostavila dvoje djece u kipućem automobilu, u zadnji tren reagirala policija

Upozorava se, ali opet se ponavlja! Majka ostavila dvoje djece u kipućem automobilu, u zadnji tren reagirala policija
Foto: Slavko Midzor/pixsell

Policija je putem WhatsApp kanala policije Oberhausena izvijestila da su djecu izvukli iz automobila te da su, na sreću, dobro

16.8.2025.
16:44
danas.hr
Slavko Midzor/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U Oberhausenu u Njemačkoj, majka je ostavila dvoje male djece u automobilu na parkiralištu dok je temperatura zraka prelazila 30 stupnjeva, javlja Fenix Magazin.

Policija je putem WhatsApp kanala policije Oberhausena izvijestila da su djecu izvukli iz automobila te da su, na sreću, dobro.

"Majku smo ozbiljno upozorili da ostavljanje djece u automobilu tijekom vrućina može biti životno opasno – isto kao i za životinje“, poručili su iz policije.

POGLEDAJTE VIDEO: Jedini spas od paklenih vrućina je klima! Turist otkrio:' Radi non-stop, gazde 'pi**e, mi ne gasimo'

NjemačkaAutomobilMajka
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UŽAS U NJEMAČKOJ /
Upozorava se, ali opet se ponavlja! Majka ostavila dvoje djece u kipućem automobilu, u zadnji tren reagirala policija