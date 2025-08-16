Upozorava se, ali opet se ponavlja! Majka ostavila dvoje djece u kipućem automobilu, u zadnji tren reagirala policija

U Oberhausenu u Njemačkoj, majka je ostavila dvoje male djece u automobilu na parkiralištu dok je temperatura zraka prelazila 30 stupnjeva, javlja Fenix Magazin.

Policija je putem WhatsApp kanala policije Oberhausena izvijestila da su djecu izvukli iz automobila te da su, na sreću, dobro.

"Majku smo ozbiljno upozorili da ostavljanje djece u automobilu tijekom vrućina može biti životno opasno – isto kao i za životinje“, poručili su iz policije.

