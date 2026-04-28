FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UDARI NE STAJU

Buktinja u Rusiji: Opet gori rafinerija na Crnom moru, objavljene snimke napada

×
Foto: screenshot/x

Mediji su krajem prošlog tjedna izvijestili da se kvaliteta zraka u Tuapseu značajno pogoršala nakon napada ukrajinskih dronova

28.4.2026.
8:40
Erik SečićHina
screenshot/x
VOYO logo
VOYO logo

Ukrajinski dronovi napali su rusku rafineriju nafte Tuapse na Crnom moru, uzrokujući požar, priopćile su vlasti u utorak.

To je bio najnoviji u nizu ponovljenih napada dronovima u proteklih nekoliko tjedana na rafineriju u vlasništvu Rosnjefta i luku Tuapse, što je izazvalo izlijevanje nafte u more i požar čije je gašenje trajalo nekoliko dana.

Rafinerija, koja isporučuje naftne derivate uglavnom za izvoz, zaustavila je rad 16. travnja nakon napada dronom, rekli su izvori iz industrije.

Ukrajina je pojačala svoje napade na Rusiju od ožujka, budući da su mirovni pregovori pod posredovanjem SAD-a pauzirani, a Washington se uglavnom usredotočio na rat u Iranu. 

Rafinerija Tuapse ima godišnji proizvodni kapacitet od oko 12 milijuna metričkih tona, ili 240.000 barela dnevno, proizvodeći naftu, dizel, loživo ulje i vakuumsko plinsko ulje.

Proruski mediji: 'Tamo se događa Hirošima' 

Podsjetimo, mediji su krajem prošlog tjedna izvijestili da se kvaliteta zraka u Tuapseu značajno pogoršala nakon napada ukrajinskih dronova.

Stanovnici su na društvenim mrežama objavili snimke i fotografije na kojima se vidi gusti dim iznad naftnog postrojenja, kao i prizore onečišćenja u Crnom moru te čađe od dima na ulicama i u dvorištima.

"Iskreno, ovo je neka vrsta ekološke katastrofe. Što da napravim? Ne želim više ostati ovdje, danas moram otići. Zašto se ovo događa? Ovo je jednostavno noćna mora", ispričala je jedna žena.

Proruski Telegram kanali i mediji situaciju su tada usporedili s najgorim nuklearnim katastrofama u povijesti, poput Hirošime na koju je SAD bacio atomsku bombu 1945. godine. "Posljedice bombardiranja Tuapsea jednostavno su monstruozne. Ono što se tamo događa je Hirošima, samo bez zračenja", istaknuo je kanal RIA Katyusha.

UkrajinaRusijaVladimir PutinRafinerija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike