Buktinja u Rusiji: Opet gori rafinerija na Crnom moru, objavljene snimke napada

Ukrajinski dronovi napali su rusku rafineriju nafte Tuapse na Crnom moru, uzrokujući požar, priopćile su vlasti u utorak.

To je bio najnoviji u nizu ponovljenih napada dronovima u proteklih nekoliko tjedana na rafineriju u vlasništvu Rosnjefta i luku Tuapse, što je izazvalo izlijevanje nafte u more i požar čije je gašenje trajalo nekoliko dana.

Ukrainian attack drones successfully struck Russia's Tuapse oil refinery and Black Sea export terminal tonight, setting the tank farm on fire again.



Seen here, the Russian oil facility burns. pic.twitter.com/082xqhozWk — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 28, 2026

Rafinerija, koja isporučuje naftne derivate uglavnom za izvoz, zaustavila je rad 16. travnja nakon napada dronom, rekli su izvori iz industrije.

The fuel tanks are still burning at the oil terminal in Tuapse, Krasnodar, Krai, from three previous Ukrainian attacks. Tonight, Ukrainian defenders struck again.



The corpse of the Moscow empire is burning on its funeral pyre. pic.twitter.com/ya7GTPaHX5 — Michael MacKay (@mhmck) April 28, 2026

Ukrajina je pojačala svoje napade na Rusiju od ožujka, budući da su mirovni pregovori pod posredovanjem SAD-a pauzirani, a Washington se uglavnom usredotočio na rat u Iranu.

Rafinerija Tuapse ima godišnji proizvodni kapacitet od oko 12 milijuna metričkih tona, ili 240.000 barela dnevno, proizvodeći naftu, dizel, loživo ulje i vakuumsko plinsko ulje.

Proruski mediji: 'Tamo se događa Hirošima'

Podsjetimo, mediji su krajem prošlog tjedna izvijestili da se kvaliteta zraka u Tuapseu značajno pogoršala nakon napada ukrajinskih dronova.

Stanovnici su na društvenim mrežama objavili snimke i fotografije na kojima se vidi gusti dim iznad naftnog postrojenja, kao i prizore onečišćenja u Crnom moru te čađe od dima na ulicama i u dvorištima.

Hell in Tuapse: authorities refuse to cancel school despite an environmental disaster



In the city, where an oil terminal has been burning for days, black rain is falling.



The concentration of harmful substances in the air exceeds the norm by 2–3 times. Residents report… pic.twitter.com/cvQBo0fl84 — NEXTA (@nexta_tv) April 23, 2026

"Iskreno, ovo je neka vrsta ekološke katastrofe. Što da napravim? Ne želim više ostati ovdje, danas moram otići. Zašto se ovo događa? Ovo je jednostavno noćna mora", ispričala je jedna žena.

Proruski Telegram kanali i mediji situaciju su tada usporedili s najgorim nuklearnim katastrofama u povijesti, poput Hirošime na koju je SAD bacio atomsku bombu 1945. godine. "Posljedice bombardiranja Tuapsea jednostavno su monstruozne. Ono što se tamo događa je Hirošima, samo bez zračenja", istaknuo je kanal RIA Katyusha.

POGLEDAJTE VIDEO: Od Putinovog kukanja do kazne za diranje fontane: Ovo je Direktov pregled dana