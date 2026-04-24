Objavili slike izgladnjelih ukrajinskih vojnika, navodno su pili kišnicu: Zapovjednici smijenjeni

Ukrajinski Glavni stožer objavio je u petak, 24. travnja, da su smijenili zapovjednike 10. korpusa i 14. zasebne mehanizirane brigade zbog navoda o gubitku ukrajinskih položaja, pružanju nedovoljne podrške trupama na prvoj crti bojišnice i prikrivanju pravog stanja u njihovom sektoru prve crte bojišnice.

Smjene dolaze nakon što je kći bivšeg vojnika iz 2. mehaniziranog bataljuna 14. brigade, Ivanna Poberežnjuk, objavila fotografije vidno mršavih vojnika, za koje je rekla da su stacionirani na svojim položajima u Harkivskoj oblasti bez hrane i vode kao posljedica nemara zapovjedništva, objavio je Kiyiv Independent.

Vojnici dodijeljeni 2. bojni 30. brigade navodno su zbog gladi padali u nesvijest i morali su piti kišnicu. Zapovjedništvo, pak, nije prema riječima Bonerežnjuk, reagiralo na situaciju.

Mjesecima navodno kasne pošiljke hrane i vode

Supruga jednog od vojnika brigade, Anastasiia Silchuk, također je 21. travnja na Facebooku napisala da se vojnici već sedam mjeseci suočavaju s kontinuiranim kašnjenjima na svojim položajima u isporuci hrane, vode, osnovnih medicinskih potrepština i goriva, a pošiljkama treba od sedam do 17 dana da stignu.

Ukrajinsko Ministarstvo obrane odgovorilo je na objavu Poberežnjukove na platformi Threads od 23. travnja, rekavši da je zapovjednik 14. brigade primio na znanje situaciju te da su, unatoč logističkim izazovima, u tijeku napori za rješavanje problema opskrbe vojnicima i rotacije osoblja.

Sljedećeg dana, Glavni stožer je objavio da je zapovjednika 14. brigade Anatolija Lisetskog zamijenio Taras Maksimov.

Glavni stožer je također priopćio da je sadašnji zapovjednik 10. korpusa, Serhii Perts, razriješen dužnosti i degradiran, te da će Artem Bohomolov postati novi zapovjednik korpusa.

U međuvremenu, pozivajući se na vojne izvore, Ukrajinska pravda izvijestila je da je Perts premješten na mjesto načelnika stožera Operativnog zapovjedništva "Istok", gdje će služiti uz general-bojnika Viktora Nikoliuka.

Smjene zbog 'nedostataka u njihovu radu'

Ukrajinska pravda je također izvijestila, pozivajući se na svoje izvore, da smjene zapovjednika 10. korpusa i 14. brigade nisu izravno povezane s objavom fotografija koje prikazuju mršave vojnike. Odluke su donesene nekoliko dana ranije, ali nisu javno objavljene do 24. travnja.

Prema izvoru, smjena i zapovjednika korpusa i zapovjednika brigade bila je posljedica "nedostataka utvrđenih u njihovom radu".

U izjavi od 24. travnja, Glavni stožer je rekao da stalno rusko granatiranje prijelaza preko rijeke Oskil značajno otežava logističku podršku jedinicama u blizini grada Kupianska. Kao rezultat toga, opskrba se sada dostavlja brodovima i dronovima.

Glavni stožer dodao je da novo vodstvo brigade i korpusa poduzima "sve moguće mjere" kako bi normaliziralo situaciju i osiguralo opskrbu trupa na borbenim položajima.

