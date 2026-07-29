Priprema se ozbiljan napad na Moskvu? Poznato je i vrijeme: 'U završnoj smo fazi testiranja'

Ukrajina bi već ove jeseni mogla izvesti prve napade balističkim projektilima na Moskvu, izjavio je Denis Shtilerman, vlasnik i glavni konstruktor ukrajinske tvrtke Fire Point, u razgovoru s novinarom Dmitrijem Gordonom.

Shtilerman je rekao kako se novi balistički projektil trenutačno nalazi u završnoj fazi testiranja. Nakon završetka ispitivanja i probnih letova, ukrajinske snage trebale bi dobiti mogućnost njegova korištenja za napade na ciljeve na ruskom teritoriju.

"Napunit ćemo motor gorivom, postaviti ga na ispitni stol, provesti test izgaranja i vidjeti kako će se ponašati. Ako bude problema, otklonit ćemo ih. No napredujemo vrlo brzo i mislim da će se to dogoditi ove jeseni", rekao je Shtilerman.

Moskva bi mogla biti meta već ove jeseni

Na pitanje kada bi Moskva mogla postati meta, Shtilerman je odgovorio kratko: "Ove jeseni."

Dodao je kako točan datum još nije moguće odrediti jer će sve ovisiti o rezultatima završnih testiranja motora.

O tome koji će ciljevi biti gađani odlučivat će ukrajinska vojska, no Shtilerman očekuje da će od početka biti riječ o važnim ciljevima.

Govoreći o završetku rata, Shtilerman je poručio da Ukrajina ne bi trebala pristati na gubitak teritorija te smatra da sukob neće biti riješen dok se ne obnove međunarodno priznate granice iz 1991. godine, prenosi novinska agencija UNIAN.

"Rat ne može završiti dok ne obnovimo granice iz 1991. godine", rekao je Shtilerman.

Prema njegovim riječima, dugoročna sigurnost Ukrajine ovisi o tome hoće li Rusija izgubiti mogućnost daljnjeg ugrožavanja susjednih država.

"Dok ne uništimo Rusko Carstvo ili ne stvorimo demilitariziranu zonu od 500 kilometara na teritoriju Rusije, imat ćemo 3000 kilometara granice s agresivnim susjedom", izjavio je.

Fire Point razvija ukrajinsko dalekometno oružje

Fire Point jedan je od najvećih dobavljača ukrajinske vojske. Tvrtka proizvodi dalekometni jurišni dron FP-1 i krstareći projektil FP-5 "Flamingo".

Ukrajinske vlasti ranije su objavile da je "Flamingo" već korišten u pojedinačnim napadima na ciljeve na ruskom teritoriju.

Tvrtka je razvoj novih balističkih projektila FP-7 i FP-9 službeno predstavila u rujnu 2025. godine, a prvo probno lansiranje projektila FP-7 prikazano je u veljači 2026.

Ako završna testiranja prođu uspješno, Ukrajina bi već ove jeseni mogla dobiti domaći balistički projektil sposoban za napade duboko unutar ruskog teritorija, uključujući i Moskvu.