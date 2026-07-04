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BITKA ZA GRAD /

Ukrajina odbacila teze o ruskom prodoru u 'pojas tvrđava': 'To su nove lažne tvrdnje'

Ukrajina odbacila teze o ruskom prodoru u 'pojas tvrđava': 'To su nove lažne tvrdnje'
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Foto: Stanislav Krasilnikov/Sputnik/Profimedia

Kostjantinivka je najjužnije od četiri ključna naselja koja čine obrambenu liniju ključne važnosti za ukrajinske napore da zadrže snažno industrijaliziranu regiju Donjeck

4.7.2026.
11:58
Hina
Stanislav Krasilnikov/Sputnik/Profimedia
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Ukrajinska vojska u subotu je odbacila tvrdnje Moskve da su ruske snage osvojile ključni istočni grad Kostjantinivku.

Ruska vojska u petak je obavijestila predsjednika Vladimira Putina da je preuzela kontrolu nad Kostjantinivkom u istočnoj Ukrajini, ključnim mjestom čije je osvajanje Moskva dugo priželjkivala u svom napredovanju kroz Donjeck.

"Mi to odbacujemo. To su nove lažne tvrdnje”, poručeno je iz ukrajinskog glavnog štaba koji tvrdi da je grad u Donjecku i dalje pod kontrolom snaga Kijeva.

"Vojne postrojbe i podpostrojbe 19. armijskog korpusa istočne skupine nastavljaju provoditi obrambene operacije na zadanim linijama unutar grada i na njegovim prilazima”, stoji u njegovom priopćenju.

Kostjantinivka je najjužnije od četiri ključna naselja koja čine obrambenu liniju ključne važnosti za ukrajinske napore da zadrže snažno industrijaliziranu regiju Donjeck.

Ruska vojska već neko vrijeme izvješćuje o kontroli nad dijelovima Kostjantinivke, jednog od nekoliko snažno utvrđenih gradova koji čine ukrajinski takozvani "pojas tvrđava”.

UkrajinaRusija
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