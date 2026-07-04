Ukrajina odbacila teze o ruskom prodoru u 'pojas tvrđava': 'To su nove lažne tvrdnje'

Ukrajinska vojska u subotu je odbacila tvrdnje Moskve da su ruske snage osvojile ključni istočni grad Kostjantinivku.

Ruska vojska u petak je obavijestila predsjednika Vladimira Putina da je preuzela kontrolu nad Kostjantinivkom u istočnoj Ukrajini, ključnim mjestom čije je osvajanje Moskva dugo priželjkivala u svom napredovanju kroz Donjeck.

"Mi to odbacujemo. To su nove lažne tvrdnje”, poručeno je iz ukrajinskog glavnog štaba koji tvrdi da je grad u Donjecku i dalje pod kontrolom snaga Kijeva.

"Vojne postrojbe i podpostrojbe 19. armijskog korpusa istočne skupine nastavljaju provoditi obrambene operacije na zadanim linijama unutar grada i na njegovim prilazima”, stoji u njegovom priopćenju.

Kostjantinivka je najjužnije od četiri ključna naselja koja čine obrambenu liniju ključne važnosti za ukrajinske napore da zadrže snažno industrijaliziranu regiju Donjeck.

Ruska vojska već neko vrijeme izvješćuje o kontroli nad dijelovima Kostjantinivke, jednog od nekoliko snažno utvrđenih gradova koji čine ukrajinski takozvani "pojas tvrđava”.