Američki zrakoplovi poletjeli za Europu: Insajderi otkrili što se događa

Četiri zrakoplova američkog ratnog zrakoplovstva poletjela prema Europi kako bi se pripremila moguća ceremonija potpisivanja sporazuma između SAD-a i Irana o okončanju sukoba.

Prema informacijama izvora upoznatih s pripremama, zrakoplovi su upućeni prema Ženevi, gdje bi sporazum u ime Washingtona trebao potpisati američki potpredsjednik JD Vance, piše Axios.

Predsjednik SAD-a Donald Trump tvrdi da je postignut dogovor između Washingtona i Teherana te da bi memorandum o razumijevanju mogao biti potpisan već tijekom vikenda, nakon prijetnje američkim preuzimanjem otoka Harg - ključnog za izvoz nafte, Iran je poručio da još nije donio konačnu odluku.

Prema nacrtu sporazuma, Hormuški tjesnac odmah bi se ponovno otvorio bez naplate prolaza te povratak opsega pomorskog prometa na razinu prije sukoba u roku od 30 dana.

Sporazum bi produljio primirje za dodatnih 60 dana, uključujući i Libanon, tijekom kojih bi se vodili pregovori o iranskom nuklearnom programu. Dokument također sadrži okvir za rješavanje pitanja iranskih zaliha obogaćenog uranija, no konkretni koraci o nuklearnom programu bili bi definirani tek u zasebnom, detaljnijem sporazumu.

Prema navodima diplomata iz jedne od zemalja posrednica, SAD i Iran usuglasili su tekst sporazuma, ali je za njegovo stupanje na snagu potreban konačni politički pristanak. Iranski dužnosnici poručuju da konačna odluka još nije donesena.

Nakon višesatnih pregovora

Dogovor je navodno postignut nakon višesatnih pregovora koje su posredovali Katar i Pakistan. Tijekom razgovora katarski posrednici bili su u stalnom kontaktu s Trumpovim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom.

Prema sporazumu, Iran bi se obvezao da neće razvijati nuklearno oružje te da će riješiti spor oko visoko obogaćenog uranija. Američki dužnosnici navode da jedna od mogućnosti uključuje smanjenje razine obogaćenosti uranija unutar Irana pod nadzorom inspektora Ujedinjenih naroda.

Otvaranjem Hormuškog tjesnaca bila bi ukinuta i američka blokada, a Teheran bi dobio privremene iznimke od sankcija koje bi mu omogućile izvoz nafte tijekom 60 dana. Daljnje ublažavanje sankcija ovisilo bi o iranskom poštivanju sporazuma i napretku u pregovorima.

Još nije poznato kako će biti riješeno pitanje više milijardi dolara iranskih sredstava zamrznutih u inozemstvu. Iran traži da mu dio novca bude dostupan odmah nakon potpisivanja, dok SAD inzistira na postupnom oslobađanju sredstava ovisno o provedbi dogovora.

Ako bude potpisan, sporazum će nositi naziv "Islamabadski sporazum", prema pakistanskoj prijestolnici koja je zajedno s Katarom sudjelovala u posredovanju između dviju strana.