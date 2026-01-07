Pomama u susjedstvu: Nude novac za čišćenje snijega, ljudi čekaju u redovima

Obilne snježne padaline koje su zahvatile i Bosnu i Hercegovinu uz brojne probleme stanovnicima stvorile su i nove poslovne prilike pa su tako u nekim gradovima stotine ljudi čekale u redu ne bi li dobili jednokratne poslove čišćenja snijega za što se nude pristojne naknade za lokalne uvjete.

Privatna tvrtka "Alba" iz Zenice, koja je zadužena za čišćenje i održavanje prometnica, pozvala je sve zainteresirane da im se odmah jave ako žele čistiti snijeg.

Ponudili su dnevnicu od 75 konvertibilnih maraka, odnosno oko 38 eura, a da je ta ponuda pobudila veliko zanimanje potvrdile su snimke koje su se u srijedu pojavile na društvenim mrežama i na kojima se vide deseci ljudi kako u redovima čekaju na "Albinim" šalterima za prijavu za posao.

Dobar odaziv

Iz te su tvrtke potvrdili kako je odaziv bio znatno veći od očekivanog no u ovoj će fazi angažirati stotinjak zainteresiranih koji će raditi u dvije smjene.

Zadaća će im biti čišćenje nogostupa, pješačkih prijelaza i drugih mjesta na kojima je otežano kretanje pješaka i vozila.

Sličan poziv zainteresiranima uputili su iz sarajevske općine Stari Grad čiji su padinski dijelovi jedva dostupni kada padne veći snijeg.

Ponudili su sklapanje ugovora o radu na razdoblje od jednog do tri mjeseca uz plaću od 1050 konvertibilnih maraka odnosno 537 eura, što je na razini najniže zajamčene plaće u Federaciji BiH.

Jedini uvjet istaknut na natječaju bio je da zainteresirani imaju završenu osnovnu školu.

Kritike zimskoj službi

Komunalno poduzeće "Rad" iz Sarajeva suočeno je sa žestokim kritikama zbog neraščišćenih cesta i nogostupa nakon snijega koji je u nedjelju zatrpao grad.

Na raspolaganju imaju tek tridesetak vozila za čišćenje snijega koja su zastarjela i loše održavana a iz županijske vlade tek su sada najavili kako će osigurati novce za nabavku novih strojeva i vozila.

Gradske prometnice i nogostupi u Sarajevu od početka tjedna su teško prohodni čak i u središtu grada a ledena kiša koja je padala nakon snijega pretvorila je neke od njih u mala jezera pa je u cijelom gradu prometni kaos pri čemu najviše trpe pješaci.

Gradske i županijske vlasti pozvale su ih da umjesto osobnih vozila koriste javni prijevoz, no i to je postalo problem jer je ledena kiša onesposobila dio tramvajske kontaktne mreže dok se trolejbusi i autobusi kroz zapreke na cestama probijaju uz velike poteškoće i praktično bez voznog reda.

